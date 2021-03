Che cos’è l’ESTA per gli USA ? come si ottiene ?

Chiunque abbia in programma una vacanza negli Stati Uniti o desideri recarsi in visita di parenti o amici residenti in questo paese, ha sentito sicuramente parlare dell’autorizzazione ESTA. Si tratta di un documento elettronico che nei viaggi di tipo turistico sostituisce completamente il tradizionale visto sul passaporto.

Per ottenere l’autorizzazione ESTA per USA è necessario seguire un’apposita procedura online. Ovviamente, chi si dovesse recare negli Stati Uniti per ragioni diverse da quelle turistiche, ad esempio un periodo di studio o di lavoro, trattenendosi per un periodo superiore ai tre mesi, non deve richiedere l’ESTA, ma un visto specifico.

La procedura ESTA non è disponibile in tutti i paesi, ma soltanto in quelli che hanno stipulato alcune convenzioni con gli Stati Uniti, tra cui, appunto, l’Italia. Per la richiesta è necessario essere già in possesso del passaporto biometrico, considerando che l’autorizzazione si lega al proprio numero di passaporto. Naturalmente, come avviene per qualsiasi altra richiesta di soggiorno temporaneo in un paese estero, non è detto che l’autorizzazione ESTA venga concessa.

Come avviene la procedura di richiesta

La richiesta dell’autorizzazione ESTA avviene direttamente online, inserendo il numero del proprio passaporto biometrico. La compilazione del modulo di richiesta è molto semplice e riguarda semplicemente i dati personali e il numero del passaporto, oltre ad una serie di domande su questioni giudiziarie, salute e viaggi effettuati in precedenza.

Prima di inviare ufficialmente la richiesta è necessario provvedere al pagamento delle relative spese, utilizzando strumenti digitali come PayPal o carta di credito. La risposta di accettazione o rifiuto della richiesta di ESTA viene inviata al recapito email indicato nel modulo entro un massimo di 72 ore. Per chi viaggia con tutta la famiglia, è possibile inviare un’unica richiesta, che deve comprendere anche i figli minorenni.

Una volta ricevuta la risposta affermativa alla propria richiesta di autorizzazione ESTA, non sarà necessario fare altro: l’autorizzazione in realtà è un visto digitale legato al passaporto che verrà visualizzata durante i controlli, con le relative date di rilascio e di scadenza.

Si può comunque ricevere copia del documento vero e proprio tramite email, e conservarlo per qualsiasi eventualità.

Validità dell’autorizzazione ESTA

Ottenuta la dichiarazione ESTA, può essere utilizzata anche per più viaggi, da effettuarsi entro due anni dal rilascio e sempre per motivi turistici e con durata massima di tre mesi. Poiché, come abbiamo detto, tale autorizzazione è legata al passaporto, nel caso di variazioni come un cambio di residenza o di professione, sarà necessario richiederla di nuovo.

È importante ricordare che alla scadenza l’ESTA non si rinnova automaticamente: semplicemente scompare dal passaporto e deve essere ottenuta di nuovo. Per questo si raccomanda di prestare la massima attenzione nell’evitare di presentare alla dogana un passaporto biometrico privo di autorizzazione ESTA.

In caso di rifiuto verranno rimborsate le spese, tuttavia, ad esclusione di un eventuale errore nella compilazione del modulo, non è possibile conoscere la ragione del rifiuto, che potrebbe essere dovuto a situazioni personali poco chiare o non accettate dalle autorità statunitensi.