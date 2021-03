Capracotta imbiancata, pioggia battente sul Molise. Diga Liscione sorvegliata speciale

La neve non è certo una novità per Capracotta. Neanche quando scende a marzo, a una decina di giorni dall’avvento della primavera. Vedere però imbiancato il secondo Comune più alto dell’Appennino fa un certo effetto: tra i 30 e i 40 centimetri si sono già accumulati in queste ore.

In paese non ci sono particolari disagi, proprio per la consolidata resilienza rispetto alle nevicate. Epiche quelle del 2012 e del 2015, ma pure quelle che si perdono nella notte dei tempi. Uno-due metri di coltre nevosa che quest’anno non si sono visti. Ecco perché la dama bianca ricomparsa oggi, 9 marzo, è una piccola notizia da sottolineare.

Attivati comunque i mezzi spazzaneve per permettere la circolazione alle auto.

Il maltempo imperversa su tutto il Molise. Pioggia continua sul capoluogo di regione, battente sul Basso Molise dalla scorsa notte. Torna sorvegliata speciale la Diga del Liscione, che era già piena, per evitare il superamento del livello di guardia.

Foto Emilia Mendozzi e Neve Appennino