Campobasso, domenica 14 si recupera con la Recanatese. Ecco le sfide di marzo

Il Campobasso giocherà tutte le domeniche anche nel mese di marzo. Dov’è l’anomalia? Nel fatto che il calendario originario, anzi seconda copia dopo la pausa dello scorso novembre, prevedesse una sosta. Era programmata per il 14 marzo, giorno in cui invece si giocherà regolarmente. Infatti, non si disputerà, come ovvio che sia, il Torneo di Viareggio.

Dunque, i rossoblù scenderanno in campo a Selvapiana per recuperare la partita contro la Recanatese. Si parla dell’11esima giornata, rinviata lo scorso 10 gennaio (dunque due mesi fa, ndr) per presenza di calciatori positivi tra i marchigiani. Sfida interna tosta, che i rossoblù potranno preparare al meglio non avendo ulteriori turni infrasettimanali da disputare.

Riformulando quindi il programma gare, domenica prossima i Lupi se la vedranno con il Montegiorgio in terra marchigiana, sette giorni più tardi come detto si recupera con la Recanatese. A seguire, il 21 si va a Piedimonte Matese per sfidare la formazione di Corrado Urbano, il 28 nel capoluogo ‘sbarcherà’ l’Albalonga mentre giovedì 1 aprile (pre-pasquale) è big match in Abruzzo contro il Notaresco.

Nel frattempo, la squadra ha ripreso gli allenamenti dopo la vittoria di misura ottenuta ai danni del Castelfidardo e lavora per affrontare al meglio la trasferta di Montegiorgio.