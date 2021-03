Campobasso con le gomme sgonfie a Piedimonte: 0-0 e rischio grosso nel finale

Non riesce ad andare oltre lo 0-0 il Campobasso sul campo del Matese. Una prova non convincente da parte della squadra di Cudini che si è accesa solo a tratti, andando vicina al vantaggio con Esposito nel primo tempo e con Cogliati e Vanzan nella ripresa. Ma che brivido nel finale con rete divorata dai casertani. Non ne approfitta il Castelnuovo che perde in casa con il Castelfidardo e si allontana dalla vetta.

Cudini manda in campo dal primo minuto il centrocampista isernino Mancini, in attacco Di Domenicantonio dal 1′ nel tridente offensivo. Parte dalla panca Rossetti, Cogliati vince il ballottaggio. La prima occasione per i rossoblù al 12′, quando Esposito prova a metterla all’incrocio ma la palla si alza, anche se non di molto. La gara non ha ritmi alti, il Campobasso ha le redini in mano, il Matese bada soprattutto a coprirsi.

Vittorio Esposito è protagonista di un paio di spettacolari serpentine, il suo tiro impegna severamente Palombo ma è tutto invalidato per fuorigioco. Il predominio territoriale è netto ma di opportunità da rete non ne arrivano.

Ripresa. Incredibile l’occasionissima divorata da Cogliati all’8′, al termine di un triangolo spettacolare con Mancini che aveva offerto un assist al bacio. Tiro dal dischetto alto. Poco dopo Cudini lo sostituisce con Rossetti. Occhio però al 65′, quando Galesio prova da lontano in modo velleitario ma trova la gamba di Menna che per poco non beffa Raccichini con l’autogol. Dall’altra parte un cross di Vanzan per un soffio non si insacca spinto dal vento, traversa e corner.

Dopo una lunga pausa si rivedono i Lupi in area avversaria, con Vitali che serve Esposito, il numero 10 non riesce ad angolare e si resta sullo 0-0 a 7 dalla fine. C’è però anche da stare attenti perché su angolo il Matese non va lontanissimo dal gol con Galesio. E al 91′ il Matese va a un passo dal vantaggio con Masotta che spreca incredibilmente davanti a Raccichini. Niente da fare nel forcing finale rossoblù.

MATESE 0

CAMPOBASSO 0

F.C. MATESE: Palombo, Riccio, Setola, Cassese, Barone (93′ Di Lullo), Albanese, Ricci (79′ Masotta), Masi (90′ Vodopivec), Galesio, Iannetta (79′ Langellotti), Felici (66′ Abreu).

ALL.: Corrado Urbano

CAMPOBASSO: Raccichini, Martino, Vanzan, Mancini (75′ Ladu), Menna, Dalmazzi, Bontà, Candellori, Cogliati (61′ Rossetti), Esposito, Di Domenicantonio (75′ Vitali).

ALL.: Mirko Cudini

ARBITRO: Di Francesco di Ostia Lido

Assistenti: Starnini di Viterbo e Rastelli di Ostia Lido.

Note: ammoniti Riccio, Galesio, Masi, Langellotti (M), mister Cudini, Dalmazzi (C). Gara giocata a porte chiuse.

Foto SS Campobasso Calcio