Un po’ di asfalto per coprire le buche sulla strada. Come si può vedere dalla foto, è questo il modo con cui l’amministrazione comunale di Campobasso ha pensato di intervenire pensando di placare probabilmente la rabbia dei cittadini che abitano in contrada Polese. Qualche giorno fa avevano scritto alla nostra redazione per esprimere le difficoltà dovute ai disagi causati da quella via dissestata. In passato i ‘crateri’ avevano provocato danni alle auto dei residenti, oltre a costituire un pericolo per chi transita a bordo di una moto o di una bicicletta.

Il risultato? E’ considerato inadeguato dai residenti che sono tornati a scriverci per esprimere la loro indignazione rispetto all’intervento di riparazione del Comune: “Oggi (ieri 16 marzo, ndr) è stato fatto l’intervento. Allego le foto e lascio a voi decidere se possono essere sperperati i soldi pubblici in queste condizioni”, il commento al vetriolo da parte del residente. Chi abita in contrada Polese insomma auspica un intervento di manutenzione della viabilità più ampio e completo. Magari si sarebbe potuto fare lo ‘sforzo’ di asfaltare nuovamente tutto il tratto stradale danneggiato piuttosto che riempire le singole buche.

“Mi sento di aggiungere – dice ancora il cittadino – che la strada è molto trafficata anche da ragazzi con bici e moto, con il rischio di cadere con conseguenze che vi lascio immaginare”.