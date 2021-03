Cambiare conto si può: ecco cosa tener presente

Se state rivalutando le condizioni del vostro conto corrente, se state pensando che forse non fa più al caso vostro, che vi costa troppo, oppure avete un altro tipo di esigenza da soddisfare e cercate un conto più snello, come quello di n26, ad esempio, oppure avete esigenze che riguardano la possibilità di vincolare i vostri risparmi e ottenere degli interessi superiori a quelli che otterreste ora, o ancora, se aveste semplicemente l’esigenza di differenziare la localizzazione dei vostri risparmi, ecco che siete nel posto che fa per voi. Nelle prossime righe, infatti, cercheremo di fare chiarezza riguardo alla differenza che corre tra alcune tipologie di conto, nella fattispecie, tra il conto corrente e il conto deposito.

CONTO CORRENTE E CONTO DEPOSITO: QUALE SCEGLIERE E PERCHE’

Per capire quale tra queste due tipologie di conto potrebbe fare al caso nostro, occorre porci una domanda preliminare: che genere di risparmi abbiamo, se ne abbiamo? Ebbene, qualora avessimo le sole entrate dello stipendio, con annesse uscire di tutti i giorni, ipotizziamo affitto, spese per le utenze e qualche vizio, meglio sarebbe avere solo un conto corrente. Facile, snello, e senza spese. Come avere un conto corrente senza alcun tipo di canone, però? Semplice: affidandoci a dei conti online. È vero, qualora dovessimo aver bisogno di parlare con qualcuno che lavori in banca, ci sarebbe da passare da un laborioso contatto attraverso call center, ma il vantaggio è quello di non avere alcuna spesa. Non solo: carta di credito e carta di debito sono spesso recapitate senza alcun canone, esattamente come il conto. Oltre a questo, il vantaggio di poter prelevare senza spese a qualsiasi sportello di qualsiasi istituto di credito (non avento queste banche alcuno sportello marchiato col loro logo, ovviamente). Certo, qualora ci trovassimo all’estero l’assistenza potrebbe essere ancora più difficoltosa, ma vi ricordiamo che, attraverso qualche semplice click, avremo la possibilità di bloccare il nostro conto e le carte a esso connesse in un battibaleno, ovunque ci si trovi, anche in capo al mondo (a patto che si abbia una connessione a Internet, ovviamente, ma parliamoci chiaro: dove non la troveremmo?).

E se invece avessimo dei risparmi da far rendere il più possibile? Ebbene, ecco allora che un conto deposito potrebbe essere ciò che fa per noi: come dice il nome stesso, che evoca il deposito di Paperon De Paperoni (del quale vi auguriamo di avere le sostanze, ovviamente), serve proprio a questo. Generalmente si tratterà di vincolare i nostri risparmi per un dato numero di anni, così da farli fruttare a un dato tasso di interesse: ovviamente, tenete d’occhio le offerte proprio sugli interessi, perché saranno quelli a darvi grandi soddisfazioni.

È chiaro che più anni sarete disposti a vincolare le vostre sostanze, maggiori saranno gli interessi che matureranno e che vi ritroverete in tasca allo scadere di quel periodo.

Speriamo di avervi un poco aiutato nella scelta: avere al nostro fianco un istituto di credito che possa fare precisamente al caso nostro è di vitale importanza, al giorno d’oggi!