Tecnicamente è un team sanitario mobile dell’Esercito, così come indicato dalle raccomandazioni del ministero della Salute: un ufficiale medico, due infermieri e un autista.

Ma quando bussano alle case degli over 80 (molti allettati o in condizioni cliniche precarie) e varcano la soglia della porta con indosso mimetica e basco, scatta puntuale e ossequioso il saluto genuino dei nonni: “Comandante buongiorno”.

Così quando chiamo zia Titta a Isernia, 89 anni, per chiederle se le hanno fatto la vaccinazione a domicilio, risponde con la tenerezza di una bambina: “Sì. Sono venuti un comandante e due soldati e sono stati più bravi e gentili dei dottori”. Una confessione la sua, che mi strappa inevitabilmente un sorriso ma solletica anche la curiosità di incontrare questi professionisti con le stellette che sulla città di Isernia sono ormai al lavoro da venerdì scorso.

Sono arrivati all’hotel San Giorgio di Campobasso, giovedì 25 marzo, quando il commissario Sergio Figliuolo – su richiesta dell’Asrem – li ha convocati dal Reggimento di Foggia dove operano, e li ha destinati al Molise.

L’urgenza – in una regione ‘anziana’ come la nostra – è immunizzare soprattutto gli over 80. E quindi sono di supporto per le inoculazione a domicilio alle strutture già operative nella campagna di vaccinazione.

Quindi decido di andare ad Isernia. Sono le 15 e al mio arrivo mi chiedo semmai abbiano già finito le vaccinazioni giornaliere. Scopro, invece, che non si fermano un istante, che sono tutt’ora al lavoro e che ne avranno almeno per altre cinque ore.

Riesco ad intercettare il team all’Ospedale Veneziale dove si è appena spostato per prelevare nuove dosi di Pfizer da inoculare durante il pomeriggio. Incontro il colonnello medico Costanzo Di Iorio. Specializzato, fra le altre cose, anche in microbiologia e virologia medica, il colonnello Di Iorio è dirigente medico del 21 Reggimento Artiglieria terrestre “Trieste” a Foggia. Con lui ci sono due marescialli infermieri e un autista. Lavorano costantemente sulla sola città di Isernia, e contano di terminare con i vaccini ‘porta a porta’ nel capoluogo di provincia già venerdì 2 aprile. Subito dopo dovranno spostarsi nei comuni limitrofi che saranno indicati dalle autorità sanitarie.

Nessuna festività pasquale per loro, si lavora senza interruzioni: “Nulla da festeggiare, non ora. Terminato il lavoro ad Isernia – spiega il colonnello Di Iorio – cominceremo con i centri dell’Alto Molise. Guardate, questa è una guerra a tutti gli effetti – ricorda – Forse ancora peggiore, perché combattiamo contro qualcosa di invisibile e che coglie frequentemente di sorpresa. Ma tanto basta per non fermarci né abbassare un solo istante la guardia”.

La giornata inizia alle 6.30. La sera prima si mappano i percorsi per raggiungere le abitazioni in modo tale da impiegare il meno tempo possibile. La prima tappa è all’ospedale di Isernia dove si preleva il Pfizer, poi inizia il percorso. Quando bussano nelle case delle persone elencate dall’Asrem e che non possono raggiungere i centri vaccinali perché troppo anziani o in condizioni di salute precarie, il colonnello Di Iorio valuta prima la cartella clinica, dunque svolge appieno le sue mansioni da medico e poi decide se procedere al vaccino o meno. “Abbiamo vaccinato già diversi centenari qui a Isernia – dice – oggi un’altra nonnina di 102 anni, l’altro giorno una di 103”, terra longeva la nostra, certo, ma anche con un’alta percentuale di popolazione anziana che prevale su quella più giovane e che dunque la mette più a rischio rispetto al covid.

Contrade, periferie, il lavoro va avanti fino alle 21 circa. Poi si torna in albergo a Campobasso per approntare gli step del giorno successivo e rimettersi all’opera soltanto dopo qualche ora di sonno. “Questo è il nostro lavoro – spiega Di Iorio – Siamo abituati ad operare in emergenza e questa, lo ribadisco, è la prima vera emergenza sanitaria per l’Italia”.

La media dei vaccini è di 42 somministrazioni al giorno. Il team militare è già proiettato a dopo venerdì, quando si comincerà con i comuni dell’Alto Molise. Il telefonino del colonnello squilla continuamente, si divide tra la chiacchierata con noi e il “dovere” che non lo molla un istante. I suoi due marescialli hanno appena ritirato le altre dosi di Pfizer da somministrare. Sono le 15,30 e il lavoro deve necessariamente riprendere.

Ogni giorno, nel contrasto alla pandemia, sono in campo in media 1.700 militari, circa 500 medici e 8-900 infermieri, oltre al personale preposto alla sicurezza e al sostegno logistico.

Questi militari garantiscono il supporto massimo a tutte le istituzioni coinvolte nella lotta alla pandemia e la popolazione li accoglie con calore: “Ovunque qui in Molise – conclude infatti il colonnello – incontriamo famiglie meravigliose”. Se dopo la provincia di Isernia dovranno procedere anche con quella di Campobasso, Di Iorio non lo sa ancora. “Sappiamo che per il momento questo territorio è quello che ci è stato indicato. Ma siamo pronti ad andare ovunque”. Già, ovunque. L’obiettivo, infatti, è fare il più possibile e il prima possibile. Buon lavoro.