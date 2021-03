Il bollettino

Pochi contagi anche se a a fronte di un basso numero di tamponi. I numeri in generale sono in calo (spiccano però i 13 casi di Casacalenda) ma desta sconcerto la morte di un 49enne, ricoverato in Terapia Intensiva. Oltre all'uomo non ce l'ha fatta una donna di 79 anni di Guglionesi. I vaccini inoculati sono ormai il 100% di quelli ricevuti, in attesa di nuove prossime consegne