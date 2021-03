Boom di ascolti per l’inchiesta La7 sui vaccini alle aziende di Patriciello

“Il gruppo Neuromed di proprietà dell’europarlamentare Aldo Patriciello ha chiesto alla regione 900 dosi di vaccino per vaccinare i suoi dipendenti e quelli di aziende che lavorano per la sua clinica privata. Tra questi i dipendenti di Tele Venafro international. E intanto gli ultraottantenni non autosufficienti ancora aspettano il siero.

In Italia ancora solo un over-ottanta su tre è stato vaccinato. Così nella provincia di Isernia, dove anziani con patologie come la bronchite cronica ostruttiva sono prenotati da un mese ma non hanno ancora ricevuto nessuna indicazione. In Molise c’è anche il Neuromed, un istituto di ricovero e cura a carattere scientifico di proprietà dell’europarlamentare Aldo Patriciello. Collegato all’ospedale c’è un polo di ricerca e una serie di società che “a vario titolo” lavorano per la struttura sanitaria. Patriciello è riuscito a far vaccinare tutti, persino i dipendenti della Multimed, una società che ha al suo interno tvi, una televisione privata.

Ma chi avrebbe dovuto controllare in regione la lista inviata da Neuromed? “Non posso mettermi a controllare nome per nome e vedere il lavoro che fanno all’interno delle strutture sanitarie”, ci dice Michele Colitti, uno dei componenti della cabina di regia che si occupa della programmazione vaccinale in Molise.

E la struttura commissariale in una nota ci fa sapere che la vicenda Neuromed “è spiacevole e getta ombre sulla campagna vaccinale”. Nel frattempo, il gruppo Neuromed è diventato Covid free. E il resto del Molise? Aspetta il proprio turno”.

IL SERVIZIO DI PIAZZA PULITA

Boom di ascolti ieri sera per il caso dei furbetti dei vaccini, trasformato in una efficace inchiesta giornalistica realizzata da Micaela Farrocco per la trasmissione in onda su La7 condotta da Corrado Formigli Piazza Pulita. I molisani hanno seguito con grandissimo interesse la storia raccontata attraverso testimonianze dei protagonisti, fra cui l’intervista esclusiva all’europarlamentare Aldo Patriciello. Un caso finito alla ribalta nazionale nell’ambito degli approfondimenti sulle priorità del “privilegio dell’immunità” del quale si è occupato Primonumero.it e sul quale sono stati avviati gli accertamenti del Nas su delega della Procura.

Sulla vicenda vaccini ai giornalisti è intervenuto con un post su facebook anche il direttore del Tg di La7 Enrico Mentana