Auto a fuoco nella notte a Montenero, rogo spento dal 115

Un’auto è andata a fuoco ieri sera 16 marzo attorno alle 22:30 in via Valentina, proprio davanti alla scuola secondaria di primo grado di Montenero di Bisaccia.

Ignote le cause che hanno portato al rogo capace di distruggere in pochi minuti la vettura, completamente divorata dalle fiamme.

Decisivo l’intervento di una squadra del 115 in arrivo da Termoli che è riuscita a spegnere le fiamme e ad evitare guai peggiori. Sono in corso accertamenti per chiarire le cause del rogo avvenuto di fronte a un frequentato bar del paese, ma che chiaramente era chiuso per le restrizioni dovute alla zona rossa per la pandemia da covid-19.