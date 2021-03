Auguri a una donna speciale!

Il caso

Mentre le vaccinazioni agli anziani tardano e categorie a rischio come diabetici, cardiopatici e disabili aspettano che arrivi il proprio turno, il personale amministrativo delle aziende che fanno riferimento all’Irccs Neuromed di Pozzilli hanno potuto già beneficiare della immunità. Compresi cronisti, operatori di Tvi (la televisione di Isernia) e grafici di desk. La richiesta è stata presentata alla Asrem e alla Regione senza dettagli e senza indicare a quali soggetti si intendesse somministrare la vaccinazione. “Noi ci siamo limitati a fornire le dosi di vaccino richieste” spiega il direttore sanitaria Virginia Scafarto. L’addetto stampa dell’europarlamentare (che non è vaccinato in quanto non dipendente aziendale) chiarisce, a sua volta: “La vaccinazione è stata chiesta come da Piano Arcuri anche per gli amministrativi”.