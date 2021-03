Attivare una PEC online gratis non è mai stato così facile

La PEC è uno strumento molto importante per le aziende e i professionisti, perché si tratta del servizio di posta elettronica certificata, l’unico sistema per poter inviare oppure ricevere email che abbiano un valore legale di documenti, equivalente a quello delle raccomandate con ricevuta di ritorno. Si impiega ad esempio per le comunicazioni fiscali e legali, ed altre email ufficiali. È facile attivare una PEC online gratis .

L’equivalenza con la raccomandata vale soltanto se si tratta di una comunicazione tra due account PEC. Per molto tempo infatti l’email non è stata utilizzata per certi tipi di comunicazione perché di base non è affidabile sotto alcuni aspetti di tracciabilità, ed è anche relativamente facile da clonare. Il protocollo su cui si basa la PEC online, invece, consente di certificare l’autenticità dei messaggi in entrata e in uscita e avere anche la conferma dell’accettazione e consegna al destinatario, proprio come le raccomandate.

Perché scegliere una PEC

Questo strumento non è obbligatorio per i cittadini, che però hanno la possibilità di aprirne una sia in versione limitata che estesa, mentre per le aziende dal 2013 è entrata in vigore, anche per quelle individuali, i liberi professionisti e tutti gli iscritti a collegi e ordini. È infatti necessario che questi soggetti forniscano al Registro delle Imprese un recapito PEC per ridurre i tempi burocratici.

Sono disponibili molte piattaforme che offrono servizi di posta elettronica certificata, dotati di un pannello Webmail, che è sostanzialmente identico nelle sue funzioni a quello della comune email. In molti casi però, visto che sono disponibili i parametri editabili POP3 e IMAP, si può utilizzare la propria PEC anche all’interno di un qualsiasi client per la gestione della posta elettronica.

Le ultime versioni aggiornate, inoltre, sono disponibili anche con compatibilità tramite app realizzate su misura per sistemi Android e iOS, per avere portabilità e sicurezza della PEC online, visto che molti professionisti devono potervi accedere anche al di fuori dell’ufficio.

Attivare una PEC online

Quando si vuole attivare un servizio di posta elettronica certificata è necessario innanzitutto decidere a quale gestore rivolgersi. Le condizioni di accesso variano a seconda del livello di complessità della PEC, dello spazio di archiviazione e di altri elementi come la sicurezza addizionale, oltre a quella nativa del protocollo.

Per aprire una PEC online gratis si deve rinunciare ad una parte delle features avanzate, che si possono integrare in seguito con un upgrade, ma è comunque un servizio pienamente funzionale per la gran parte delle utenze. Di solito non sono previsti archivio di sicurezza, ci sono alcune limitazioni per quanto riguarda l’accesso mobile e non sono sempre disponibili le notifiche tramite SMS.

Per l’abilitazione del servizio di posta elettronica certificata, oltre al pagamento degli eventuali costi di gestione e di attivazione è sempre necessario l’invio della documentazione che serve per effettuare la convalida dei dati come l’identità.

Occorrono copia fronte retro della carta di identità, del codice fiscale e in alcuni casi anche di altri estremi. In base al gestore selezionato la procedura può avvenire sia via email che per fax e in alcuni casi richiedere anche un feedback telefonico di conferma. In ogni caso i tempi per l’operazione sono estremamente brevi, anche se c’è bisogno di aspettare di solito alcuni giorni prima che la PEC sia effettivamente attivata e disponibile.