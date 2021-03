MERCOLEDI’ 3 Ci attendono ancora lunghe giornate di sole e tempo stabile su tutta la regione. La previsione per oggi non è tanto diversa da quella dell’inizio settimana con cieli sgombri di nuvole, foschie mattutine e temperature decisamente più consone per il periodo rispetto a quell’anticipo di primavera di qualche giorno fa. La forte escursione termica tra notte e dì sarà causa di gelate. Per il resto siamo ancora coperti dall’alta pressione anche se le correnti più fredde giunta a noi dai Balcani si stanno facendo sentire.

GIOVEDI’ 4 Quella di oggi è l’ultima giornata di tempo soleggiato: già dal pomeriggio, infatti, assisteremo a una graduale intensificazione della nuvolosità che ci allontanerà un po’ alla volta da queste lunghe giornate asciutte e di cieli tersi. In questo giovedì comincia la ritirata dell’anticiclone.

VENERDI 5 L’annunciata svolta meteorologica è qui: da oggi non solo ci saranno cieli grigi e instabili ma anche piogge sparse su mezzo Molise. Bagnati dal pomeriggio i rilievi di montagna dell’alto Molise, il venafrano, ma anche i monti frentani e il fortore. Le correnti fredde faranno anche abbassare le temperature e renderanno incerto tutto il contesto atmosferico anticipando un weekend che si preannuncia piuttosto movimentato.