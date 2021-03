Il bollettino

Scendono le ospedalizzazioni e si conferma la tendenza in lento miglioramento sul fronte ospedali: sono 16 le persone trattate in Rianimazione, oggi 2 ricoveri nuovi ma 4 dimissioni. Cala il numero dei positivi: 21 su 634 tamponi. Termoli ancora male con 7 casi nuovi. Santa Croce di Magliano in lutto per la perdita dell'autista di scuolabus, deceduto in Intensiva: aveva solo 50 anni.