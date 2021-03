Anche l’ex consigliere Nicola Di Anna d’Anchise si arrende al virus: sgomento in città

Alla fine anche Nicola Di Anna d’Anchise si è arreso al virus: oggi pomeriggio (15 marzo) si è spento all’ospedale Cardarelli di Campobasso dove era stato ricoverato un mese fa a causa di un aggravamento delle sue condizioni di salute. Aveva contratto il Sars-Cov-2 e aveva iniziato la sua battaglia.

Tuttavia, con il passare dei giorni il suo quadro clinico è peggiorato gradualmente fino a quando si è spento a 67 anni. Ne avrebbe compiuti 68 a luglio.

Sposato con la signora Annamaria (dipendente dell’Asrem) e padre di due figlie, Cristiana e Giada, era molto conosciuto nel capoluogo molisano anche per via della sua esperienza politica. Nicola Di Anna d’Anchise è stato consigliere comunale durante la legislatura guidata da Peppe Di Fabio ed in particolare durante quella amministrazione era stato presidente della commissione Bilancio di palazzo San Giorgio. Ex esponente della Margherita, aveva deciso di aderire al Partito democratico.

La notizia della sua morte ha sconvolto anche tanti amici che con lui avevano condiviso il percorso politico, come l’ex consigliere comunale Lello Bucci che lo ricorda così: “Attaccatissimo alla famiglia, persona leale e fedele ai suoi ideali”.

Molti ricordano il suo stile distinto ed elegante, da vero gentiluomo. “Amico vero, sincero, dall’aplomb innato, a tutti noto per il suo savoir-faire. Persona integerrima, dagli alti valori morali, sempre ponderato, di idee riformiste e progressiste, paladino delle fasce sociali più deboli. Amministratore pubblico illuminato”: questo il ricordo dell’avvocato Domenico de Angelis.

Dal punto di vista professionale, Nicola Di Anna d’Anchise è stato consulente di importanti gruppi europei come Credit Suisse, ha fatto parte del Consiglio del Università del Molise ed è stato fondatore della Banca Popolare delle Province molisane. Infine, è promotore dell’Albo nazionale dei consulenti finanziari, come ricorda il professore Gennaro Ventresca nel suo libro ‘Gente di Campobasso 2’ (da cui è tratta la foto).

Aumenta purtroppo a 427 il numero complessivo di vittime in Molise dall’inizio della pandemia.