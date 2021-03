Aldo Patriciello su facebook: “Non ho detto la legge non esiste, la frase era più ampia”

“Chi mi conosce sa bene che non sono abituato a stare sotto i riflettori. Alle apparizioni ho sempre preferito la sostanza, il lavoro. Ma credo sia giusto fare una piccola precisazione in merito al servizio mandato in onda ieri da Piazzapulita – LA7. Lo ha già fatto alla fine del servizio in maniera corretta lo stesso Corrado Formigli, e di questo lo ringrazio.

La frase “la legge non esiste” è stata estrapolata da una mia risposta più articolata. Figurarsi se avrei mai osato solo pensare un’oscenità simile! Ho semplicemente riferito alla giornalista che non esiste una legge dello Stato che regolamenti nello specifico le categorie da vaccinare. Ragion per cui in tutta Italia ci si è attenuti, scrupolosamente, alle indicazioni ministeriali dell’ex Commissario Arcuri.

Inoltre non c’è stato alcun privilegio legato al mio ruolo di parlamentare europeo. Se così fosse i miei sei collaboratori parlamentari, con cui vivo a stretto contatto giorno per giorno, avrebbero ricevuto il vaccino. Cosa che invece non è mai avvenuta, né è mai stata ipotizzata. Lo faranno serenamente quando sarà il loro turno. Come è giusto che sia”. Lo ha scritto l’europarlamentare di Forza Italia Aldo Patriciello su facebook, al’indomani della trasmissione di La7 Piazza Pulita che ha riservato un focus al caso dei privilegiati del vaccino.

QUI IL VIDEO E IL SERVIZIO ANDATO IN ONDA

Un post è apparso anche da parte dei membri del suo staff, che ribadiscono di non essere stati vaccinati

“Negli ultimi giorni stiamo leggendo, a proposito della campagna vaccinale in corso, ricostruzioni a dir poco fantasiose e notizie palesemente false. La drammatica situazione che tutti noi stiamo vivendo ci impone di sottrarre un tema così serio a qualsiasi tentativo di becera speculazione.