Un atto di vandalismo o qualcosa di diverso? Nel mirino in particolare due agenzie funebri di Termoli che sono state prese a sassate da ignoti. In una delle due, l’impresa funebre Jovine che si trova in via Belgio, due ragazzi sono stati ripresi dalle telecamere di sorveglianza mentre tentano di frantumare la vetrata. Due grosse pietre sono state in seguito ritrovate nelle vicinanze dell’attività.

Il tutto è accaduto attorno alle 20 di martedì 2 marzo, quindi in un orario serale e durante il quale era facile udire il forte rumore delle sassate. Questo lascia aperte anche altre ipotesi diverse dal vandalismo.

Tuttavia un atto molto simile è stato commesso anche nell’impresa di pompe funebri Paolucci di via Montecarlo, che si trova a poche decine di metri dall’agenzia concorrente. Anche in questo caso ignoti hanno colpito, non si sa se di sera o di notte, probabilmente con una pietra e riuscendo a spaccare la vetrata della porta di ingresso ma senza avere la possibilità di entrare all’interno.

Il titolare dell’impresa Paolucci si è accorto del danneggiamento stamane e si rivolgerà nelle prossime ore alle forze dell’ordine. Allo stesso modo anche l’impresa Jovine che fornirà agli inquirenti anche il filmato delle telecamere. In una immagine a quanto pare uno dei due ragazzi si vede abbastanza distintamente in volto.

Uno dei due giovani aveva una tuta colorata rossa e blu mentre l’altro era vestito di scuro entrambi indossavano cappuccio sulla testa e mascherina sul viso.