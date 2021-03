Addio a Romano Caruso, per anni alla guida del Lido Medusa di Termoli

È deceduto a Termoli nelle scorse ore Romano Caruso, 73 anni, titolare assieme alla moglie Rosangela per molti anni dello stabilimento balneare Lido Medusa. Si tratta di uno degli stabilimenti storici del della spiaggia di Sant’Antonio, in prossimità del centro storico termolese, creato all’epoca della presenza degli anglo-americani a Termoli durante la Seconda guerra mondiale e poi trasformato in un vero e proprio lido dalla famiglia del professor Vittorio Emanuele Mancini.

Romano Caruso, marito proprio di Rosangela Mancini, una degli eredi, ha portato avanti l’attività fino a pochi anni fa, per poi lasciarla nelle mani dei figli Simona e Aldo. Una malattia, non legata all’attuale pandemia, lo ha portato via quest’oggi.

I funerali si svolgeranno in forma strettamente riservata secondo quanto prevede l’attuale Dpcm nel pomeriggio di domani 17 marzo alle 15,30 nella chiesa di Sant’Antonio.