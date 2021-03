ALTRA GIORNATA TRAGICA, 11 MORTI: 8 SOLO AL CARDARELLI

Altra giornata particolarmente drammatica per la nostra regione nell’emergenza coronavirus che fa segnare ben 11 decessi, 8 dei quali al Cardarelli. Uno dei numeri più alti che si ricordino.

Sono 3 le persone che hanno perso la vita nel reparto di Terapia intensiva dell’ospedale di Campobasso.

Una di queste vittime è la professoressa Concetta Terzano di Montelongo, di cui avevamo dato notizia nelle scorse ore. Oltre a lei, nel reparto di Rianimazione hanno perso la vita un 62enne di Campobasso (l’ex dirigente medico della Questura di Campobasso Alfredo Lestini) e un 76enne di Termoli.

Ben 5 invece le vittime nel reparto di Malattie infettive dell’ospedale campobassano. Si tratta di un 75enne di Termoli, un 81enne di Montelongo e tre donne: una 80enne di Campobasso, una 83enne di Guglionesi e una 91enne di San Giuliano di Puglia. Un decesso invece, non conteggiato dall’Asrem, si riferisce ad una 77enne di San Martino in Pensilis che si trovava al San Timoteo, affetta dal virus.

A loro va aggiunto purtroppo un uomo di 55 anni di Termoli, deceduto a Roma (lo scorso 9 marzo in realtà) dove era stato trasferito in elicottero nei giorni scorsi. E va aggiunto anche il signor Cavalieri, figlio della nota attrice Chiara Cavalieri, che era stato portato a Roma con una sorta di Cross fai da te, noleggiando un’ambulanza privata. La figlia infatti si era adoperata autonomamente per portarlo via dal Molise e per tentare di salvarlo altrove. La sua ‘denuncia’ era finita anche sulle televisioni nazionali.

11 dunque le persone che non ce l’hanno fatta nelle ultime 24 ore, uno dei dati più pesanti di questa terza ondata che sta devastando il Molise. La nostra regione conta adesso 417 morti dall’inizio della pandemia.

7 INGRESSI E 2 DIMISSIONI, ANCHE OGGI SALDO NEGATIVO PER I RICOVERI

Anche oggi il saldo fra nuovi ingressi e uscite di pazienti affetti da covid-19 negli ospedali molisani è fortemente negativo, sebbene inferiore a quello di ieri quando c’erano stati ben 12 ricoveri (e 2 dimissioni). Sono 7 i nuovi ricoveri, tutti nel reparto di Malattie infettive del Cardarelli. Arrivano in tre casi da Campobasso, in due da Santa Croce di Magliano e altri due pazienti sono rispettivamente di Acquaviva d’Isernia e San Martino in Pensilis. A questo va aggiunto un trasferimento dall’area grigia del pronto soccorso del Veneziale alla terapia sub intensiva del Neuromed di Pozzilli, che ha riguardato un paziente di Isernia. Soltanto due le persone che hanno potuto lasciare l’ospedale Cardareli, pazienti di San Martino in Pensilis e Termoli.

120 PERSONE RICOVERATE PER COVID IN MOLISE, 18 IN RIANIMAZIONE

Attualmente risultano ricoverate in Molise 120 persone con covid-19, 18 di queste in terapia intensiva. Nello specifico l’ospedale Cardarelli accoglie 67 pazienti in malattie infettive e 10 in rianimazione. L’ospedale San Timoteo di Termoli ha ben 29 malati covid nell’area grigia del pronto soccorso e in altri reparti attrezzati contro l’epidemia. Sono 11 invece i pazienti al Neuromed, 6 in terapia sub intensiva e 5 in terapia intensiva. Infine il Gemelli Molise ha in cura 3 persone, tutte in terapia intensiva.

TASSO DI POSITIVITà ALL’8.4%, MALE JELSI E TERMOLI

Sono 860 i tamponi ricercati nelle ultime 24 ore di questi 72 hanno dato esito positivo. Esplode il comune di Jelsi che fa registrare 10 casi (ieri 11). È in corso la ricostruzione dei contatti e nelle prossime ore saranno eseguiti ulteriori tamponi. Continua ad essere alto anche il numero dei positivi a Termoli che ne registra 11, segue Fornelli con 9 contagi accertati e Isernia con 7. Non ci sono positivi Campobasso, l’elenco dell’ultimo bollettino prosegue con 4 positivi a Venafro e Santa Croce di Magliano. Ancora 3 contagi ad Agnone e altrettanti a Chiauci. 2 i positivi a Frosolone, San Giacomo degli Schiavoni e Toro.

58 GUARITI: 9 A TERMOLI E 7 AD AGNONE

Sono 58 invece le persone che sono guarite dall’infezione. 9 quelli residenti a Termoli, 7 invece i guariti di Agnone, 4 di Isernia e Campobasso. Ci sono poi 3 guariti anche a Belmonte del Sannio, Venafro e Vinchiaturo. 2 i guariti per i comuni di Campomarino, Capracotta, Colletorto, Portocannone, San Martino in Pensilis e Santa Croce di Magliano.

CAMPAGNA VACCINALE: SOMMINISTRATE IL 90% DELLE DOSI DISPONIBILI

Il Molise raggiunge la percentuale del 90% di dosi utilizzate in proporzione a quelle consegnate di vaccino anti covid-19. La campagna vaccinale sta avendo una leggera accelerazione, visto che sono state effettuate 1.504 somministrazioni nelle ultime 24 ore.

L’aggiornamento di oggi pomeriggio 11 marzo rivela che sono state somministrate 35.136 dosi del siero, su un totale di 38.915 a disposizione. Il Molise ha somministrato per ora 30.497 dosi di Pfizer-BioNTech, 4.569 di AstraZeneca e soltanto 70 di Moderna. Attualmente secondo il calcolo effettuato dall’azienda sanitaria regionale del Molise è stato vaccinato anche con la dose di richiamo poco meno del 3% della popolazione molisana, mentre l’11,6% ha avuto almeno una dose.

In Italia le somministrazioni hanno superato quota 6 milioni.

RILEVAZIONI REGIONI PERIODO 3-9 MARZO. IN MOLISE CALANO I CASI MA ALTISSIME LE SOGLIE DI OCCUPAZIONI POSTI LETTO

La rilevazione della Fondazione Gimbe, riferita al periodo 3-9 marzo, mostra come la variazione percentuale dei nuovi casi nella nostra regione (e in poche altre) sia col segno meno (-14.6%). Quel che invece è ‘rosso’ sono le percentuali di occupazione dei posti letto, e nelle terapie intensive (arrivate addirittura al 67%) e nei reparti ordinari Covid (45%). Precisiamo però che quelle percentuali sono calcolata sui dati ufficiali forniti a Roma che, per quanto riguarda le Terapie Intensive, parlano di 39 posti letto disponibili che però sembrerebbero essere fittizi, come si sta dimostrando e come oggetto anche di accertamenti specifici della Procura della Repubblica.

Da rilevare come oggi quelle percentuali (sempre basate sui dati ufficiali rilevati dall’Agenas) siano cambiate: scesa a 51% quella riferita alle intensive mentre è salita al 48% quella riferite all’area medica.

I DATI NAZIONALI

Sono saliti a 25.673 i contagi accertati nelle ultime 24 ore in Italia dal Ministero della Salute a fronte di 372.217 test (tamponi molecolari e antigenici) effettuati, con un tasso di positività del 6.9%. Ieri erano stati rilevati 22.409 contagi a fronte di 361.040 test e il tasso era pari al 6,2%. Anche le vittime sono aumentate: oggi sono state 373, mentre ieri erano state 332.

Ancora in crescita, come ormai da diversi giorni, nelle ultime 24 ore sia i ricoveri in terapia intensiva, oggi di altre 32 unità (ieri +7156) che quelli nei reparti Covid ordinari, saliti di 365 unità (ieri +489).

È attivo il canale Telegram di Primonumero.it. Unisciti al nostro Canale per essere sempre aggiornato sulle news.