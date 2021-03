Una tabella impietosa (aggiornata a ieri) che certifica il livello di occupazione – il più alto d’Italia – delle Terapie Intensive in Molise. Anche oggi 12 ricoveri a fronte di 2 sole dimissioni. Nelle strutture sanitarie molisane (specie nei nosocomi pubblici di Campobasso e Termoli) i posti letto sono congestionati dai pazienti Covid. Oggi 85 positivi (ieri 87) ma con molti meno tamponi. Per fortuna ci sono 101 guariti e i vaccini salgono a quota 33.632

DECESSI, SUPERATA QUOTA 400: ALTRE 7 VITTIME, MUORE 54ENNE DI TERMOLI

Ad un anno dall’inizio della pandemia in Molise il numero delle vittime provocate dal covid supera quota 400. Per la precisione, sono 406 le persone che hanno perso la battaglia contro il virus allungando la tragica lista dei lutti: ben sette nelle ultime 24 ore.

Il bollettino diramato questa sera dall’azienda sanitaria riferisce di sei decessi, di cui la metà nella Terapia Intensiva dell’ospedale Cardarelli di Campobasso: qui si è spento un uomo di 54 anni di Termoli, altra vittima giovane di un virus che ha ‘falciato’ anche persone non proprio anziane. Sempre in Rianimazione si sono arresi un 57enne di Portocannone e un 80enne di Agnone. Invece era ricoverata nella Terapia intensiva del Gemelli Molise una signora di 72 anni di Campobasso che è spirata sempre oggi.

Non ce la fatta nemmeno un’anziana di 91 anni di Colletorto ricoverata in Malattie Infettive. Stesso drammatico destino per una donna quasi coetanea: aveva 92 anni ed era di San Martino in Pensilis, si è arresa al virus nell’area grigia del San Timoteo di Termoli.

Nelle scorse ore era morto anche un uomo di 58 anni di Montelongo, trasferito da poco ad Ariano Irpino: la notizia della sua tragica fine era stata annunciata dal sindaco del paese, Nino Ponte.

12 RICOVERI TRA SAN TIMOTEO E INFETTIVE DEL CARDARELLI

Ieri 11 (e si era dovuto ricorrere ad alcuni trasferimenti fuori regione) e oggi 12. Permangono preoccupanti i numeri della nuove ospedalizzazioni anche perchè i posti letto sono ridotti e gli ospedali sono in forte pressione. Oggi nella cosiddetta area grigia del Pronto Soccorso del nosocomio termolese sono stati ricoverati ben 7 pazienti col Covid: persone di Termoli (2), Campomarino, Casacalenda, Montenero di Bisaccia, Santa Croce di Magliano e Sant’Elia a Pianisi. In Malattie Infettive al Cardarelli invece sono arrivati pazienti da Chiauci, Guglionesi, San Giuliano di Puglia, Santa Croce di Magliano e Termoli. Purtroppo un paziente di Campobasso, ricoverato in infettive, è stato trasferito in Intensiva per via di un peggioramento clinico.

Fortunatamente dallo stesso reparto sono stati dimessi due degenti, uno di Campobasso e uno di Larino.

LA SITUAZIONE NEGLI OSPEDALI SEMPRE PIÙ CRITICA: SONO 125 I PAZIENTI COVID, 20 IN RIANIMAZIONE

Al Cardarelli, l’ospedale hub per il Covid, ci sono 83 pazienti: 71 nel reparto di Infettive e 12 nella Rianimazione. Al San Timoteo di Termoli, che come sappiamo non ha una Rianimazione Covid, ci sono ben 29 pazienti nell’area grigia: un numero più alto dei giorni scorsi e che sembra sempre in crescita. Va un po’ meglio nelle strutture private Neuromed e Gemelli: nella prima (che ha messo a disposizione 12 posti di cui 7 in intensiva) sono ricoverati al momento 3 soli pazienti (tutti in Rianimazione). Al Policlinico di Campobasso invece ci sono 10 pazienti Covid, di cui la metà in Rianimazione.

Complessivamente sono dunque 125 i pazienti nelle quattro diverse strutture molisane che necessitano di cure ospedaliere per le complicanze da Covid.

IL TASSO DI POSITIVITÀ SCHIZZA AL 12.2%. ESPLODE UN CLUSTER A JELSI

Sono complessivamente 85 le diagnosi di positività al coronavirus accertate nelle ultime 24 ore nella nostra regione sulla base dei 696 tamponi refertati dall’azienda sanitaria regionale. Il numero maggiore di contagi si registra a Campobasso (+16) e a Termoli (+15), ma preoccupa il nuovo cluster esploso a Jelsi dove sono stati rilevati 11 positivi.

Seguono Isernia e Riccia con 5 casi in più, 3 a Cantalupo e Torella. 2 casi rilevati a Montorio, Santa Croce di Magliano e Trivento.

Infine il lungo elenco dei comuni con un contagio: Acquaviva, Baranello, Bonefro, Campomarino, Castropignano, Cercemaggiore, Ferrazzano, Filignano, Guglionesi, Mafalda, Palata, Petacciato, Rotello, San Giuliano di Puglia, San Martino in Pensilis, San Polo, Sesto Campano, Toro, Tufara e Venafro.

ALTO IL NUMERO DI GUARITI: OLTRE 100 E MAGGIORE DEI NUOVI CONTAGI

101 guariti nelle ultime 24 ore (sono oltre 9.400 dall’inizio della pandemia in Molise): c’è spazio anche per qualche buona notizia nel bollettino odierno. I comuni che registrano più guarigioni sono Termoli (20), San Martino in Pensilis (10), Santa Croce di Magliano (9), Guglionesi e Venafro (7), Portocannone (6).

VACCINI: SONO OLTRE 33.600. IN UN GIORNO QUASI 1.650 SIERI

Altra buona notizia: sta aumentando il ritmo delle vaccinazioni (anche i punti vaccinali allestiti) e nelle ultime 24 ore sono stati somministrati 1.646 sieri anti-Covid. In totale il Molise ha effettuato 33.632 vaccinazioni (29.713 Pfizer, 3.871 AstraZeneca e 48 Moderna) pari all’86% delle dosi consegnate finora.

I DATI NAZIONALI

Sono saliti a 22.409 i contagi accertati nelle ultime 24 ore in Italia dal Ministero della Salute a fronte di 361.040 test (tamponi molecolari e antigenici) effettuati, con un tasso di positività del 6.2%. Ieri erano stati rilevati 19.749 contagi a fronte di 345.336 test e il tasso era pari al 5,7%. Le vittime oggi sono state 332, mentre ieri erano state 376.

Ancora in crescita, come ormai da diversi giorni, nelle ultime 24 ore sia i ricoveri in terapia intensiva, oggi di altre 71 unità (ieri +56) che quelli nei reparti Covid ordinari, saliti di 489 unità (ieri +562).

