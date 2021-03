Sono 43 – il dato è aggiornato a oggi 4 marzo – i positivi a Guglionesi, comune di 5200 abitanti in zona rossa, come tutta l’area bassomolisana, ormai da diverse settimane. Il contagio – anche se non ha raggiunto le proporzioni di altri centri che versano in una situazione drammatica come Santa Croce di Magliano o come Campomarino qualche tempo fa – non si ferma.

Ed è un contagio che matura e si propaga prevalentemente nelle abitazioni, come fotografa la ricostruzione epidemiologica che ogni giorno accerta nuovi casi. C’è addirittura un condominio nel centro del paese dove ci sono 5 malati, di nuclei familiari differenti.

Il caso più grave riguarda una donna di 75 anni che sta lottando nel reparto di Rianimazione del Cardarelli a Campobasso. Non è l’unica persona ricoverata tra i contagiati del paese. Sono 6, in questo momento, le persone residenti a Guglionesi che stanno affrontando la battaglia contro il virus nelle strutture ospedaliere della regione. Tra di loro c’è anche una ragazza di soli 30 anni, che alla fine del mese di febbraio ha avuto bisogno di cure specifiche ed è stata trasferita in ospedale.

Sono invece una decina i guglionesani positivi al virus che hanno meno di 40 anni, alcuni dei quali con sintomi anche importanti trattati a domicilio. Tra i positivi figurano anche bambini piccoli, anche di uno o due anni. Per fortuna le loro condizioni sono buone. Il tampone in questi casi è stato fatto in seguito all’accertamento di positività di uno dei genitori.

Anche Guglionesi ha i suoi lutti, persone decedute a causa delle complicanze del virus, che viaggia spinto dalla forza della variante che come ha certificato l’istituto superiore di sanità in Molise e soprattutto in basso Molise è presente in oltre il 90% dei casi.

Lo scorso 20 febbraio un 74enne è morto al San Timoteo, nei giorni precedenti hanno perso la vita un 80enne, un 71enne e, il 18 febbraio scorso, un giovane di 38 anni. Anche lui era ricoverato all’ospedale di Termoli e sarebbe dovuto essere trasferito al Cardarelli di Campobasso ma i posti letto in Rianimazione erano terminati. Mirko Sarchione è deceduto prima che si potesse attivare la rete Cross per i trasferimenti fuori regione.

Complessivamente i decessi da covid per i cittadini guglionesani finora sono 6. Finora, da un anno a questa parte, a Guglionesi sono state 161 le persone che hanno contratto il Sars Cov 2 Di queste 112 sono guarite. Tra di loro c’è anche un giovane che dopo una settimana in ospedale è finalmente tornato a casa.