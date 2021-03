4 ragioni valide per cominiciare a guardare Ozark

In attesa dell’ultimo capitolo delle tribolate quanto losche vicende della famiglia Byrde, per chi ancora non si fosse accorto che su Netflix esistono anche serie che meritano assolutamente di essere viste e che per fortuna fanno alzare notevolmente il livello dell’offerta non sempre all’altezza della nota piattaforma di streaming, ecco una piccola lista di ragioni che giustificano la visione di uno dei prodotti seriali più riusciti da quando è finito Breaking Bad.



La trama non è mai scontata e riserva sorprese continue



Sin dal pilot il paragone con la serie che ha visto protagonista Bryan Cranston nei panni di Walter White viene spontaneo, ma con l’evolversi della vicenda, gli unici aspetti davvero ricorrenti sono quelli del rapporto col cartello della droga messicano e del riciclaggio di denaro sporco. La serie parte dallo sviluppo del personaggio di Marty Byrde (interpretato magistralmente dal Jason Bateman, che peraltro è anche il regista della serie), un consulente finanziario dalla faccia pulita, ma con una forte propensione agli affari fuorilegge. Byrde decide di trasferire l’intera famiglia dal caos della metropoli di Chicago all’apparente tranquillità della campagna del Missouri per cominciare a intrattenere rapporti ad alto rischio col cartello della droga che lo porteranno alla creazione di un casinò galleggiante in Missouri per aggirare i divieti presenti nello stato. E il risultato che andrà a prodursi sarà un po’ lo stesso di quello creato dal continuo via vai di quei giocatori che attraversano il confine ripiegando verso un casino svizzera o verso uno a Montecarlo per soddisfare la propria fame di gioco d’azzardo: successo assicurato e incassi record!

Certo, questo non farà altro che attirare l’attenzione delle forze dell’ordine, ma la mente di Marty Byrde è quella tipica del perfezionista maniacale, ed sarà in grado di trovare delle vie di fuga, che spesso sfociano nel cruento, per uscire da situazioni a prima vista disperate.

Lo scenario influisce sul risultato finale



La cornice del lago degli Ozarks è l’ultimo posto in cui ci s’immaginerebbe di incontrare qualcuno con in mente una strategia pianificata alla perfezione che punta al riciclaggio di denaro derivante dal traffico droga. Questo perché si tratta della classica location che ospita villeggianti pieni di soldi per un paio di mesi all’anno, ma che per il resto è completamente deserta. Una zona misteriosa che invece va ad incastrarsi alla perfezione con la trama e con i personaggi. Gli alberi altissimi dei boschi sterminati e le sponde del lago diventano il set perfetto per i disegni sotterranei e per i crimini più efferati…o per coltivazioni estensive di papaveri!

Mary Byrde ma non solo



Se Marty è decisamente il personaggio chiave della serie, ce ne sono altri, quasi tutti di sesso femminile, che dominano la scena. A partire da Wendy, moglie di Marty (interpretata da Laura Linney) che subisce un’evoluzione alla Scarface a causa del potere che le passa tra le mani, passando per Ruth, ragazza local che cerca redenzione dopo una vita vissuta tra soprusi e povertà, sino ad arrivare a Darlene, disposta a tutto per preservare i propri affari e per assecondare i suoi sogni di maternità. Ma la lista potrebbe proseguire a lungo. Tutti questi personaggi vengono caratterizzati in maniera attenta e mai scontata, e questo dà la possibilità di immergersi pienamente all’interno della storia e delle relazioni che di volta in volta vanno ad instaurarsi tra gli stessi. In Ozark si scava nelle vite dei protagonisti per aggiungere complessità alla storia che viene raccontata.

Azione, suspence, violenza



Ozark non è una serie consigliabile ad un pubblico che ama le commedie. Ci sono momenti che fanno sorridere, ma l’intreccio della trama, fatto anche da continui flashback, crea una tensione continua che, nonostante i ritmi lenti della narrazione, tiene alta l’attenzione dello spettatore. L’intreccio dei fatti cresce puntata dopo puntata fino ad arrivare a un finale di stagione che riesce a tirare le somme in maniera sempre convincente e mai forzata. Il sangue scorre abbondante sulle sponde del lago degli Ozarks, ma non si tratta mai di violenza fine a se stessa, ma del carburante di cui la serie ha bisogno per alimentare la propria spinta emotiva.