Di tre vittime, due donne e un uomo, vi avevamo già dato conto. Ma ce n’è un’altra, spirata nella sua abitazione a San Giuliano di Puglia. Nelle ultime 24 ore è sceso e il numero di nuove diagnosi e quello delle ospedalizzazioni.

TRE LUTTI TRA LA SERA E LA NOTTE DI IERI, UNO OGGI IN CASA

4 le vittime delle ultime 24 ore, sebbene l’Asrem ne segnali solo 2. Di 3 vi avevamo già dato conto. Purtroppo la giornata odierna fa registrare anche un altro decesso non segnalato dal bollettino dell’Azienda sanitaria regionale del Molise. Si tratta di un’anziana di 81 anni di San Giuliano di Puglia. La donna non era ricoverata ma era assistita a casa, dove è morta per le complicanze dell’infezione da Covid-19. Per San Giuliano è il terzo decesso in 15 giorni, il quarto dall’inizio dell’epidemia.

Come già detto, invece, sono state tre le vittime molisane del Covid tra la sera e la notte scorsa. Si tratta di una insegnante di soli 51 anni di Palata (ricoverata da giorni in Rianimazione), di una donna 81enne di Santa Croce di Magliano e di un uomo 86enne di Toro.

Sale così a 426 il numero complessivo di vittime in Molise dall’inizio della pandemia.

FINALMENTE SALDO NEGATIVO PER LE OSPEDALIZZAZIONI: 3 INGRESSI E 9 DIMISSIONI

Giornata finalmente con saldo negativo (-6) in quanto a ricoveri in ospedale per l’emergenza coronavirus in Molise. Infatti nelle ultime 24 ore l’azienda sanitaria regionale del Molise ha certificato 3 nuovi ingressi nel reparto di malattie infettive dell’ospedale Cardarelli di Campobasso. Si tratta di pazienti in arrivo tutti dalla provincia di Isernia e in particolare da Belmonte del Sannio, Fornelli e Montaquila. Hanno invece potuto lasciare lo stesso reparto 3 pazienti di Campobasso e altri 6 di Macchiagodena, Montelongo, Oratino, Pietracatella, Ripabottoni e San Salvo.

Risultano quindi ricoverate nei vari ospedali del Molise 109 persone, così suddivise: sono 73 i pazienti al Cardarelli di Campobasso, di cui 11 in Terapia intensiva e 62 in Malattie infettive. 3 persone sono in terapia intensiva all’ospedale Gemelli Molise di Campobasso. Sono invece 5 i ricoverati in Rianimazione al Neuromed di Pozzilli, oltre a 7 in Terapia sub intensiva. Infine ci sono 21 persone nella cosiddetta area grigia del Pronto Soccorso dell’Ospedale San Timoteo di Termoli.

SOLO 18 POSITIVI SU 505 TAMPONI E NON C’É TERMOLI

Proseguono le oscillazioni del tasso di positività nella nostra regione, dopo il 10,5% registrato ieri, quello di oggi è invece molto più basso, cioè del 3,6% per effetto di 18 positività riscontrate su 505 tamponi refertati. Non figura nell’elenco la città di Termoli che era quella che aveva conosciuto l’incremento maggiore nel picco dell’ondata della variante inglese. La località che oggi fa registrare più positivi è Toro con 4, seguita da Jelsi con 3. Nessuno positivo a Campobasso.

OGGI GUARITI PIÙ DEL DOPPIO DEI POSITIVI

Sono 38 i guariti certificati oggi, un numero che è più del doppio di quello dei nuovi positivi. Da Termoli la maggior parte delle nuove guarigioni, cioè 9, poi 5 da Campobasso e da Santa Croce di Magliano. I pazienti guariti dall’inizio dell’epidemia sono 9.732 in Molise.

Gli attualmente positivi in Molise ad oggi risultano essere 1.527 (ieri 1.551).

IN ARRIVO DOMANI 18 MEDICI VENEZUELANI

VACCINI IN MOLISE SUPERANO 39 MILA UNITÀ

39.225 i vaccini complessivamente inoculati in Molise, di cui la maggior parte (33.225) di Pfizer. Le dosi consegnate sono salite a 46.995 pertanto è stato somministrato il’83% delle dosi disponibili.

I DATI NAZIONALI

Sono 15.267 i contagi accertati nelle ultime 24 ore in Italia dal Ministero della Salute a fronte di 179.015 test (tamponi molecolari e antigenici) effettuati, con un tasso di positività salito all’8.5%. Ieri erano stati rilevati 21.315 contagi a fronte di 273.966 test e il tasso era pari al 7.8%. Le vittime oggi sono state 354 mentre ieri erano state 264.

Sale ancora, come ormai da diversi giorni, sia il numero dei ricoveri in terapia intensiva, oggi di altre 75 unità (ieri +100) che quello nei reparti Covid ordinari, oggi +820 unità (ieri +365).

