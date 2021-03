31 marzo – 2 decessi, stabili i ricoveri e leggera risalita dei contagi. Oltre 10 milioni di vaccini fatti in Italia

Il bollettino odierno dell’Asrem per l’emergenza covid riporta due decessi, due ricoveri e una dimissione, ma anche 37 contagi su 514 tamponi per un tasso di positività del 7,2%. Da rilevare anche 71 guariti.

Ieri c’erano stati 4 decessi molisani (compresi quelli fuori regione), 1 ricovero e 2 dimissioni, 17 contagi su 553 tamponi (tasso di positività al 3%).

ALTRI DUE DECESSI, CAMPOMARINO PIANGE UN’ALTRA VITTIMA

Purtroppo c’è ancora una vittima Covid da Campomarino, paese che nell’ondata delle varianti ha subito una piccola strage con oltre 20 persone decedute per le conseguenze del Sars-Cov-2. Si tratta di una donna di 78 anni deceduta all’ospedale Cardarelli di Campobasso. Il bollettino Asrem dà notizia oggi di un’altra morte, avvenuta però lunedì scorso in casa e riguarda una 88enne di Cercemaggiore. Il totale delle vittime in Molise dall’inizio della pandemia è ora di 470.

79 PERSONE CON COVID-19 NEGLI OSPEDALI

Si mantiene stabile l’occupazione dei posti letto negli ospedali molisani che hanno in cura pazienti Covid-19. Oggi infatti due sono gli ingressi in Malattie Infettive (una persona di Montesilvano e una di Pozzilli) mentre c’è una sola dimissione, una persona di Isernia che ha lasciato la Terapia Sub Intensiva del Neuromed. Invariato il dato delle Terapie Intensive.

Ci sono qui 67 ricoverati al Cardarelli (di questi 9 sono in Rianimazione), 6 al Neuromed (4 in Terapia Intensiva), 3 al Gemelli Molise (tutti in Intensiva) e 3 al San Timoteo.

OGGI TASSO DI POSITIVITA’ DEL 7,2%

Emergono oggi 37 contagi su 514 tamponi per un tasso di positività del 7,2%. Campobasso con 6 casi è la località con il numero più alto, da rilevare anche i 3 positivi a Termoli, Petacciato e Santa Croce di Magliano. Gli attualmente positivi sono 855.

GUARITI, SFONDATO IL TETTO DEGLI 11MILA

Coi 71 guariti di oggi il Molise arriva a 11.001 dall’inizio della pandemia. Termoli e Isernia con 11 guarigioni a testa guidano la schiera delle località che possono contare nuove negativizzazioni.

VACCINI, IN ITALIA ESEGUITE 10 MILIONI DI SOMMINISTRAZIONI

In Italia è stata superata oggi la quota 10 milioni di vaccinazioni eseguite con 3 milioni e 100mila persone immunizzate anche col richiamo. Un traguardo importante che però ci fa capire come la campagna sia ancora agli inizi nonostante siano trascorsi oltre 3 mesi dalle prime somministrazioni.

Per quanto riguarda la nostra regione sono state inoculate 65.536 dosi di preparato anti covid-19 secondo il dato aggiornato alle 18 odierne. Il Molise ha quindi effettuato il 98% delle dosi consegnate (66.905) e si spera quindi in nuove consegne nell’arco delle prossime ore così da poter proseguire domani con le vaccinazioni. Attualmente il 6,8% dei molisani ha ricevuto entrambe le dosi di vaccino mentre la prima dose è stata iniettata al 14,9% dei residenti.

I DATI NAZIONALI

Sono 23.904 i contagi accertati nelle ultime 24 ore in Italia dal Ministero della Salute a fronte di 351.221 test (tamponi molecolari e antigenici) effettuati, con un tasso di positività al 6,8%. Ieri erano stati rilevati 16.017 contagi a fronte di 301.451 test per un tasso di positività del 5,3%. Le vittime oggi sono 467, mentre ieri erano state 529.

Restano stabili i ricoveri in terapia intensiva, oggi segnano -6 unità (ieri -5). Le ospedalizzazioni nei reparti Covid ordinari scendono di 51 unità (ieri +68).

