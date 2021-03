24 marzo – Giù i ricoveri, il San Timoteo torna a respirare. Il tasso dei positivi si abbassa al 3,3%, ma c’è una vittima di 50 anni

UNA VITTIMA, AUTISTA DI SCUOLABUS DECEDUTO NELLE INTENSIVE DEL NEUROMED

Il Molise oggi registra un solo decesso, ma è una di quelle morti che addolorano profondamente non solo i familiari e gli amici ma l’intera comunità. Nel reparto di Rianimazione del Neuromed è spirato Ettore Carnevale, residente a Santa Croce di Magliano, conducente dell’autobus per i bambini di San Giuliano di Puglia.

SANTA CROCE DI MAGLIANO ANCORA IN LUTTO: MORTO UN UOMO DI SOLI 50 ANNI

21 POSITIVI SU OLTRE 630 TAMPONI, DRASTICO CALO DEL TASSO DI POSITIVITÀ

Solo 21 oggi, solo 29 ieri e solo 29 lunedì. È sempre più evidente come il virus stia circolando meno in Molise, complici le misure restrittive in vigore fino alla scorsa settimana e in atto (ancora) in 4 comuni ovvero Termoli, Toro, Agnone e Jelsi. Il tasso di positività è oggi bassissimo, pari al 3.3%, per effetto di 634 tamponi che hanno dato solo in 21 casi, appunto, esito positivo. In realtà il numero maggiore di casi si riscontra, ancora una volta, a Termoli (oggi +7, con 9 guariti però). A seguire, 3 casi a Petacciato e 2 rispettivamente a Isernia, Longano. Infine un solo caso nei centri di Bojano, Montenero di Bisaccia, Monteroduni, Santa Croce di Magliano, Toro e Venafro. 1 caso di positività invece si riferisce ad un cittadino di Salerno. Gli attualmente positivi scendono ancora, oggi sono 1.073.

2 RICOVERI MA 4 DIMISSIONI, GLI OSPEDALI ‘RESPIRANO’

Le dimissioni nelle ultime 24 ore hanno doppiato i nuovi ingressi in ospedale. Solo due persone, di Baranello e Salerno, hanno avuto bisogno del ricovero, nella fattispecie nel reparto di Malattie Infettive del Cardarelli. Contestualmente 4 persone hanno lasciato chi l’ospedale di Campobasso chi quello di Termoli. In particolare è stato dimesso da Malattie infettive un degente di Termoli e sono hanno lasciato il San Timoteo due persone di Petacciato e una di Termoli.

I DEGENTI COVID SCENDONO A 103, SOLO 14 ORA AL SAN TIMOTEO

Sono scesi ulteriormente, oggi a 103, i numeri relativi alle persone ricoverate nelle 4 strutture molisane deputate all’emergenza Covid. In particolare al Cardarelli restano 81 persone, di cui 11 in Rianimazione. Un numero ancora al limite delle possibilità del nosocomio campobassano, da 13 mesi travolto dall’emergenza pandemica. Va meglio al San Timoteo dove ora ci sono 14 ricoverati nell’area grigia del Pronto Soccorso laddove si erano toccate punte di oltre 20 ricoverati. Nelle strutture private accreditate invece ci sono complessivamente 8 pazienti Covid: al Gemelli Molise ve ne sono 3 (e tutti in Terapia Intensiva) mentre al Neuromed ve ne sono 5, di cui 2 in Terapia Intensiva.

I pazienti più gravi, dunque, che hanno bisogno dell’intubazione, sono al momento nella nostra regione 16.

77 GUARITI, QUASI 4 VOLTE I NUOVI CONTAGI

Prosegue la lunga serie di guarigioni che da giorni non accenna a diminuire, e che è di gran lunga maggiore rispetto al numero dei nuovi casi di infezione. Oggi i guariti sono ben 77 (vs 21 positivi). I numeri più alti si registrano oggi a Isernia (+12), Termoli (+9), Campobasso e Campomarino (+6). 5 i guariti di Santa Croce di Magliano, altro paese che sta lentamente rialzando la testa, così come Agnone (attualmente zona rossa ma con una situazione in graduale miglioramento).

VACCINI, MOLISE AL 2° POSTO PER SOMMINISTRAZIONI RISPETTO ALLA POPOLAZIONE. SUPERATE LE 51MILA DOSI

Procede a ritmo sostenuto la campagna vaccinale in Molise e oggi si è arrivati a quota 51.020 somministrazioni (di cui 40.046 Pfizer, 3.037 Moderna e 7.939 Astrazeneca). Significa che il Molise ha utilizzato il 93% delle dosi ricevute finora.

C’è poi una bella notizia perchè la nostra regione è al 2° posto in tutt’Italia quanto a dosi somministrate in rapporto alla popolazione. La percentuale è 16.21, seconda solo alla Provincia di Bolzano.

I DATI NAZIONALI

Sono 21.267 i contagi accertati nelle ultime 24 ore in Italia dal Ministero della Salute a fronte di 363.767 test (tamponi molecolari e antigenici) effettuati, con un tasso di positività al 5.8%. Ieri erano stati rilevati 18.765 contagi a fronte di 335.189 test e il tasso di positività al 5,6%. Le vittime oggi sono state 460 mentre ieri erano state 551.

Prosegue la crescita, come ormai da diversi giorni ma oggi in misura inferiore, sia del numero dei ricoveri in terapia intensiva, oggi di altre 42 unità (ieri +36) che quello nei reparti Covid ordinari, oggi di 10 unità (ieri +379).

