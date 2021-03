22 marzo – 5 ricoveri e 5 dimessi, 0 nuovi casi a Termoli. I guariti sono 6 volte i positivi. Gambatesa, lutto cittadino

2 DECESSI IN INTENSIVA, UN 62ENNE E IL 34ENNE SPIRATO IERI SERA

Sono due le vittime legate al covid delle ultime ore. Nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale Cardarelli hanno perso la vita un uomo di 62 anni di Limosano e Daniele Gallo, il giovane di Gambatesa che con i suoi 34 anni è una delle vittime più giovani in assoluto sulle 451 registrate finora in Molise. Daniele è deceduto nel tardo pomeriggio di ieri ma è stato inserito oggi nel bollettino Asrem.

A GAMBATESA LUTTO CITTADINO PER LA MORTE DEL GIOVANE DANIELE

A Gambatesa per domani 23 marzo è stato proclamato il lutto cittadino a seguito della prematura morte per Covid del 34enne Daniele Gallo, morto in Rianimazione al Cardarelli nella serata di ieri.

IN PARI RICOVERI E DIMESSI, SCENDONO A 108 I DEGENTI CON COVID

5 nuovi ricoveri nelle ultime 24 ore ma anche 5 dimissioni. Le nuove ospedalizzazioni riguardano tutte il reparto di Malattie Infettive del Cardarelli, dove attualmente ci sono 70 degenti. I nuovi pazienti provengono da Campomarino, Guglionesi, Jelsi (tra i 4 comuni in zona rossa), e poi ancora Mirabello Sannitico e Portocannone. Un degente del reparto di Terapia Intensiva del Cardarelli invece, residente a Cercemaggiore, è stato trasferito al Neuromed. Attualmente in Rianimazione ci sono 10 persone nell’ospedale campobassano, 3 al Gemelli Molise e 4 all’Istituto di Pozzilli.

Per fortuna oggi si registrano anche 5 dimissioni: 2 dal reparto di Malattie Infettive del Cardarelli (pazienti di Montelongo e Campobasso) e ben 3 dal San Timoteo di Termoli dove sono stati dimessi degenti di Santa Croce di Magliano, Termoli e Sant’Elia a Pianisi.

TASSO POSITIVITÀ AL 6.9%. DOPO TANTI GIORNI NESSUNA NUOVA INFEZIONE A TERMOLI

5 nuovi casi di infezione da Sars Cov 2 a Campobasso, 5 a Limosano, 4 a Bojano, 3 a Jelsi e 3 a Baranello. Altri sono stati rilevati a Toro, San Martino, Riccia, Guglionesi, Fossalto, Cercemaggiore, Campomarino, Campolieto, Campodipietra. Il totale dei nuovi positivi oggi è 29 su 421 tamponi molecolari, un numero decisamente basso. Il tasso di positività sfiora il 7%. Per Termoli una ottima notizia: dopo tanti giorni di contagi ininterrotti nella giornata odierna non si registrano nuove diagnosi di infezione.

In questo momento sono 3692 i soggetti in isolamento, mentre i casi attualmente positivi complessivi in Molise sono 1189.

GUARITI SONO 6 VOLTE I NUOVI POSITIVI: 26 A TERMOLI, 26 AD AGNONE, 17 A CAMPOMARINO

17 guariti dall’infezione a Campomarino e ben 26 a Termoli. È una giornata importante sotto il profilo dei tamponi negativi, che hanno rilevato la fine della malattia per 165 molisani. 26 persone sono guarite ad Agnone, 8 a Larino, 6 a Isernia e Venafro, 5 a Santa Croce di Magliano. Sono distribuiti in numerosi comuni della regione i guariti di oggi, la cui cifra racconta, pure a fronte di tanti lutti e tanta sofferenza, che dal covid si può guarire.

I DATI NAZIONALI

Sono 13.846 i contagi accertati nelle ultime 24 ore in Italia dal Ministero della Salute a fronte di 169.196 test (tamponi molecolari e antigenici) effettuati, con un tasso di positività al 8.2%. Ieri erano stati rilevati 20.159 contagi a fronte di 277.086 test e il tasso di positività al 7.3%. Le vittime oggi sono state 386 mentre ieri erano state 300.

Prosegue la crescita, come ormai da diversi giorni, sia del numero dei ricoveri in terapia intensiva, oggi di altre 62 unità (ieri +61) che quello nei reparti Covid ordinari, oggi di 565 unità (ieri +423).

