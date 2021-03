UN ANZIANO DI CAMPOBASSO è LA 444ESIMA VITTIMA

Un uomo di 96 anni di Campobasso figura come unica vittima delle ultime ore (anche ieri c’era stato un unico decesso). L’anziano era ricoverato nel reparto di Malattie Infettive del Cardarelli ma ieri non ce l’ha fatta (anche se il bollettino dà conto del suo decesso oggi). Si tratta della 444esima vittima in Molise dall’inizio della pandemia.

ALTRI 4 RICOVERI IN OSPEDALE. AL SAN TIMOTEO 23 PAZIENTI COVID

L’elenco delle persone che oggi sono state trasferite in ospedale per fortuna è meno lungo rispetto a quello diramato nei giorni scorsi. Tuttavia, il bollettino diffuso dall’Asrem riferisce comunque di quattro ospedalizzazioni: tre al Cardarelli di Campobasso, una al San Timoteo. Nel nosocomio termolese è stato trasferito un paziente della stessa cittadina adriatica che porta a 23 il numero dei posti letto occupati nell’Area grigia.

Sempre molto critica la situazione nell’ospedale di Campobasso: la Terapia intensiva è piena (sono pieni i 12 posti letto attivati), mentre nel reparto di Malattie Infettive sono stati ricoverati tre degenti covid. Due sono di Termoli, un altro paziente è di Jelsi.

Infine sono peggiorate le condizioni di salute di un malato di Sant’Agapito trasferito dal reparto di Malattie Infettive del Cardarelli a quello di Terapia Intensiva del Gemelli Molise. E’ l’unico paziente covid ricoverato nella struttura privata del capoluogo. Invece al Neuromed si registrano tre degenti in Intensiva e 5 in sub intensiva.

57 POSITIVI SU 701 TAMPONI, TASSO DI POSITIVITà STABILE ALL’8.1%

Proprio come ieri, anche oggi il tasso di positività (e dunque la percentuale di infezioni rilevate sul totale dei tamponi effettuati) è dell’8.1%. I centri che hanno il maggior numero di contagi nelle ultime 24 ore sono Ripalimosani (7), Isernia e Toro (6), Jelsi e Termoli (5). Con 3 casi ciascuno poi ci sono Campobasso, Castelpetroso.

Ricordiamo che è di oggi l’ordinanza regionale che farà dei comuni di Termoli, Toro, Jelsi ed Agnone paesi in zona rossa per un’altra settimana, mentre tutti gli altri della regione da lunedì saranno in arancione.

59 PERSONE SCONFIGGONO IL VIRUS, I NUMERI PIU’ ALTI A TERMOLI E ISERNIA

Con 14 persone che si sono negativizzate Termoli è la città molisana che oggi (20 marzo) registra il maggior numero di guariti. Altra buona notizia da Isernia: qui 9 persone hanno superato il virus. Seguono Campobasso (7 guariti) e Santa Croce di Magliano (6).

Due guarigioni si registrano a Belmonte, Mafalda, Montenero di Bisaccia, San Martino in Pensilis.

Notizie confortanti anche per Agnone, Campomarino, Guglionesi, Palata, Pettoranello, Pietracatella, Ripalimosani, Roccavivara, San Polo, Sesto Campano, Tavenna, Trivento e Venafro. In tutti questi comuni si è registrata una guarigione.

VACCINI, SUPERATE 45MILA SOMMINISTRAZIONI

Sono arrivate a 45.350 le somministrazioni di vaccino anti-Covid in Molise. Riprese le vaccinazioni col preparato AstraZeneca, arrivate a 6.219 unità, si è data una accelerata alle immunizzazioni con il vaccino Moderna (1.765 dosi somministrate). Tutto il resto (oltre 37mila) riguardano il farmaco Pfizer.

I DATI NAZIONALI

Sono 23.832 i contagi accertati nelle ultime 24 ore in Italia dal Ministero della Salute a fronte di 354.480 test (tamponi molecolari e antigenici) effettuati, con un tasso di positività al 6.7%. Ieri erano stati rilevati 25.735 contagi a fronte di 364.822 test e il tasso di positività era simile, al 7% circa. Le vittime oggi sono state 401 mentre ieri erano state 386.

Sale ancora, come ormai da diversi giorni, sia il numero dei ricoveri in terapia intensiva, oggi di altre 23 unità (ieri +31) che quello nei reparti Covid ordinari, oggi di 203 unità (ieri +164).

