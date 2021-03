Nella foto in homepage i vaccinatori di Larino, al lavoro nella sala conferenze del Vietri

DOMENICA DRAMMATICA A CAMPOBASSO: IL COVID STRONCA DUE MALATI

Hanno combattuto fino alla fine ma poi si sono spenti in un letto del reparto di Terapia Intensiva, dove erano stati intubati a causa di un quadro clinico grave e molto compromesso. Sono entrambe di Campobasso le due persone stroncate oggi (28 marzo) dal virus: si tratta di un uomo di 59 anni e di una donna di 69. Due vittime quindi relativamente giovani, il cui decesso ha provocato sgomento e dolore in città in una Domenica delle Palme drammatica per le famiglie delle vittime.

Purtroppo il tragico bilancio dei molisani uccisi dalla covid sale a 463.

POSITIVI SOLO 15, IL 9.7% DEI TAMPONI

Torna ad essere basso il numero dei positivi, oggi solo 15 anche se a fronte di un ridotto numero di tamponi (154). In particolare si registrano 3 persone positive a Termoli (che da domani ritornerà zona arancione) così come ad Isernia. 2 casi invece a Limosano. Un unico caso invece a Campomarino, Cercemaggiore, Fossalto, Jelsi, San Martino in Pensilis, Santa Croce di Magliano e Venafro.

+4 OSPEDALIZZAZIONI, UN TERMOLESE RICOVERATO IN TERAPIA INTENSIVA AL CARDARELLI

Il numero dei posti letto occupati dai pazienti covid negli ospedali molisani resta stabile, pari complessivamente a 87. La gran parte è ricoverata nell’hub di Campobasso dove oggi sono state portate altre 4 persone. In Terapia Intensiva, che annovera 9 degenti, è stato trasferito un termolese. Invece ci sono 3 nuovi ingressi nel reparto di Malattie Infettive dove sono stati ricoverati un pazienti di Colletorto, uno di Fossalto e uno delle Isole Tremiti.

Sempre dal reparto guidato dal dottor Santopuoli sono stati dimessi un cittadino di Montaquila e uno di Civitacampomarano, le cui condizioni di salute sono migliorate. Complessivamente in Infettive sono curati 65 degenti.

Diminuiscono i ricoveri nell’area grigia del San Timoteo di Termoli: le ospedalizzazioni sono passate da 6 (di ieri, 27 marzo) a 4 certificate oggi nel bollettino dell’Asrem.

Stabili i numeri delle ospedalizzazioni nelle strutture private: 3 degenti sono ricoverati nella Terapia Intensiva del Gemelli Molise e 6 al Neuromed (3 in Rianimazione, altrettante in sub intensiva).

I GUARITI DI OGGI SONO QUASI 4 VOLTE I NUOVI CASI

57 le guarigioni accertate col tampone molecolare di controllo da parte dell’Asrem nelle ultime 24 ore. I numeri più elevati si registrano a Santa Croce di Magliano (+8), e poi a Termoli (+6). 4 guariti anche a Venafro e Isernia. 3 anche a Campobasso e Jelsi (da domani zona arancione come tutto il Molise).

LA CONFERMA: RISCONTRATA PRESENZA DI VARIANTE BRASILIANA IN MOLISE

VACCINI IN MOLISE VERSO QUOTA 60MILA SOMMINISTRAZIONI

Prosegue abbastanza speditamente la campagna vaccinale molisana. Le dosi somministrate sono 59.614 dosi su un totale di 65.505 (quelle ricevute finora). Risulta immunizzato (ci riferiamo dunque a chi ha ricevuto sia la prima che la seconda dose) oltre il 6% della popolazione molisana. Mentre il 13.48% dei molisani ha ricevuto la sola prima dose.

I DATI NAZIONALI

Sono 19.611 i contagi accertati nelle ultime 24 ore in Italia dal Ministero della Salute a fronte di 272.630 test (tamponi molecolari e antigenici) effettuati, con un tasso di positività al 7.2%. Ieri erano stati rilevati 23.839 contagi a fronte di 357.154 test per un tasso di positività vicino al 6.7%. Le vittime oggi sono state 297, mentre ieri erano state 380.

Prosegue la crescita del numero dei ricoveri in terapia intensiva, oggi di altre 44 unità (ieri +7). Le ospedalizzazioni nei reparti Covid ordinari oggi segnano un +80 (ieri +149).

