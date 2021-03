443 LE VITTIME COVID IN MOLISE. PERDE LA VITA 76ENNE DI BOJANO

Un uomo di 76 anni di Bojano è deceduto nel reparto di Malattie infettive del Cardarelli di Campobasso, dove il numero complessivo attuale dei ricoverati è pari a 70. É l’unico decesso della giornata, che fa salire a 443 il numero complessivo delle vittime in Molise.

113 I PAZIENTI COVID NEGLI OSPEDALI PUBBLICI E PRIVATI DELLA REGIONE

L’aumento dei ricoveri (oggi +9) porta inevitabilmente un tasso di occupazione per Covid maggiore nelle strutture molisane interessate. In particolare risalgono i numeri al Cardarelli, dove al momento ci sono 70 degenti in Infettive e 12 (numero limite) in Rianimazione, per un totale di 82 persone. Risalgono leggermente anche i numeri del San Timoteo di Termoli che ad oggi ha 22 pazienti Covid. Nelle strutture private invece ci sono altri 9 pazienti: ce n’è uno solo (in Terapia intensiva) al Gemelli Molise di Campobasso mentre ci sono 8 pazienti (di cui 3 in Rianimazione) al Neuromed di Pozzilli. Complessivamente dunque la cifra lievita a 113, mentre ieri era a 105.

+9 RICOVERI, +2 IN RIANIMAZIONE

Oggi il dato più eclatante sono i ricoveri che crescono di 9 unità, a fronte di nessuna dimissione. Le nuove ospedalizzazioni riguardano in particolare il reparto di Malattie Infettive del Cardarelli dove sono stati portati pazienti di Campomarino (ben 2), Campobasso, Isernia, Jelsi e Termoli. Un paio di ricoveri sono stati disposti al San Timoteo di Termoli (pazienti del Basso Molise, di Termoli e Montenero di Bisaccia) mentre uno solo è stato portato direttamente in Terapia Intensiva al Cardarelli (una persona di Limosano). Contestualmente una persona di Cantalupo ricoverata nel reparto Covid ordinario del nosocomio del capoluogo è stato trasferito in Rianimazione.

TASSO POSITIVITÀ ALL’8.1%. TERMOLI ANCORA CON PIÙ CASI

Su 762 tamponi refertati 62 hanno dato esito positivo. Il numero più alto di persone contagiate dall’infezione (ma più basso rispetto ai bollettini precedenti) si registra a Termoli con 6 nuovi casi, 5 invece quelli che si registrano a Venafro, Isernia e Santa Croce di Magliano. Quattro contagi a Campobasso, Petacciato e Campomarino. Ci sono 3 positivi nei comuni di Cercemaggiore e Trivento. Due invece a Limosano, Montaquila e Toro.

115 GUARITI, 19 A CAMPOBASSO E 16 A TERMOLI

Continua, per fortuna a salire anche la curva dei guariti dal Sars Cov 2 in Molise. Il bollettino Asrem delle ultime 24 ore segna altri 115 pazienti negativi al tampone di controllo. Il numero più alto si registra a Campobasso con 19 guariti, subito dopo c‘è Termoli con altri 16 pazienti ormai fuori pericolo. Segue il comune di Isernia con 7 guariti e Montaquila con 6.

Ci sono, poi, quattro negativizzati a Campomarino, Belmonte del Sannio, Trivento, Bonefro e Venafro. L’elenco continua con 3 guariti anche a Baranello, Colletorto e Riccia.

LUNEDì PRENDONO SERVIZIO NEGLI OSPEDALI I 18 MEDICI DEL VENEZUELA

Hanno fatto i tamponi, poi il vaccino e da lunedì prossimo i 18 medici venezuelani arrivati in Molise prenderanno servizio nei nostri ospedali. Nel team dei professionisti giunti in via Ugo Petrella martedì scorso, ci sono: un rianimatore, uno pneumologo, un pediatra, un epidemiologo, un otorino, due internist e, due chirurghi e 10 medici generalisti.

4 di loro sono stati destinati al Pronto Soccorso del San Timoteo di Termoli; altri 4 invece al reparto di malattie infettive dell’ospedale Cardarelli, 2 in Terapia intensiva e – sempre a Campobasso – altri 3 al pronto soccorso. Infine 3 medici prenderanno servizio all’ospedale Veneziale di Isernia.

Resteranno in corsia per 30 giorni, tanto è la durata dell’incarico da libero professionista applicato a questi medici. Ma non si esclude che la loro posizione possa essere prorogata in virtù dell’evoluzione della pandemia.

VACCINI IN MOLISE

I DATI NAZIONALI

Sono 25.735 i contagi accertati nelle ultime 24 ore in Italia dal Ministero della Salute a fronte di 364.822 test (tamponi molecolari e antigenici) effettuati, con un tasso di positività al 7.05%. Ieri erano stati rilevati 24.935 contagi a fronte di 353.737 test e il tasso di positività era simile, al 7%. Le vittime oggi sono state 386 mentre ieri erano state 423.

Sale ancora, come ormai da diversi giorni, sia il numero dei ricoveri in terapia intensiva, oggi di altre 31 unità (ieri +16) che quello nei reparti Covid ordinari, oggi di 164 unità (ieri +177).

