18 medici venezuelani in soccorso del Molise: prima la presentazione al Senato, poi l’arrivo a Campobasso

Dopo i medici dell’Esercito e quelli della Croce Rossa Italiana, arriveranno domani pomeriggio, 16 marzo, a Campobasso 18 medici venezuelani che daranno manforte al personale sanitario molisano per la gestione dell’emergenza Covid.

Erano stati più e più volte evocati, specie dall’ormai ex commissario alla Sanità Molisana che si era adoperato per questa soluzione, e ora finalmente ‘sbarcheranno’ in Molise. L’arrivo di un primo contingente di 18 medici è previsto domani alle 16.30 a Campobasso ma prima, alle ore 12, nella sala Nassiriya di Palazzo Madama ci sarà un’apposita conferenza stampa cui parteciperanno il vicepresidente del Senato Ignazio La Russa e la presidente dell’associazione ‘Venezuela. La piccola Venezia’ Marinellys Tremamunno, giornalista che nel 2017 a Roma – dove vive – ha fondato questa onlus che ha nel suo Dna la cooperazione allo sviluppo e la solidarietà internazionale.

L’ex Commissario Angelo Giustini è stato l’artefice dell’accordo che porterà, a partire da domani appunto, 18 specialisti medici (di varie branche) nella ‘affannata’ sanità pubblica molisana. I particolari dell’impegno di questi medici, molti dei quali italo-venezuelani, verranno disvelati domani.

L’associazione senza scopo di lucro, che l’Italia la porta già nel nome, “ha lo scopo di promuovere attività di cooperazione allo sviluppo in favore del Venezuela, attraverso la partecipazione sia dei cittadini venezuelani in Italia sia degli italiani in Venezuela, con particolare attenzione alla dimensione transnazionale e al ruolo della diaspora come agente di sviluppo socioeconomico del paese di origine”, così nel ‘manifesto’ presente sul sito internet.

I medici di questo primo contingente (presumibilmente ne arriverà un secondo per arrivare al totale di 23 medici, quelli da sempre annunciati) sono esuli del regime di Nicolás Maduro e molti già lavorano in Italia. Oggi il Molise ha bisogno di loro.