VITTIME COVID IN MOLISE ARRIVANO A 432

Nel nostro conteggio dei morti collegati alla malattia da Covid 19 ci sono anche decessi avvenuti nelle case di riposo e in casa, nonché persone decedute negli ospedali di fuori regione che il bollettino Asrem non calcola negli aggiornamenti giornalieri. Questo spiega la divergenza numerica. Abbiamo seguito giorno per giorno dall’inizio della pandemia sul nostro territorio storie di malattia e purtroppo di morte che hanno lasciato strazio e interrogativi, e non ci sembra opportuno, nel rispetto delle persone che se ne sono andate e di quelle che restano, allinearci a un numero sottostimato che talvolta è impreciso rispetto alle conferme che arrivano dai paesi.

ALTRI 5 DECESSI NELLE ULTIME 24 ORE

Anche le ultime 24 ore sono state particolarmente tragiche dal punto di vista delle vittime provocate dal virus. Due lutti hanno sconvolto la città di Campobasso, dove vivevano ed erano molto conosciuti l’ex promotore finanziario nonché ex consigliere comunale Nicola Di Anna d’Anchise e l’ex vigile urbano Giuseppe Barone. Entrambi, rispettivamente di 67 e 71 anni, erano stati ricoverati nel reparto di Terapia intensiva dell’ospedale Cardarelli dove sono spirati.

Nel conto delle vittime ci sono anche due donne: una signora di 62 anni di San Martino in Pensilis trasferita dal San Timoteo al nosocomio del capoluogo. Dolore anche a Belmonte del Sannio di cui era originaria una anziana di 87 anni deceduta in Malattie Infettive sempre nel presidio del capoluogo. Infine, si è arreso al virus anche un malato covid di Sepino: aveva 74 anni e si è spento nel reparto di Malattie Infettive.

Aumenta purtroppo a 432 il numero complessivo di vittime in Molise dall’inizio della pandemia.

FRA LE VITTIME ANCHE DUE EX CONSIGLIERI COMUNALI E UN VIGILE URBANO

Fra i deceduti delle ultime ore ci sono diverse persone molto conosciute nelle rispettive città. Campobasso piange infatti il vigile urbano Giuseppe Barone e l’ex consigliere comunale Nicola di Anna D’Anchise. A Isernia invece oggi l’ultimo saluto all’avvocato Enzo Mancini, anche lui in passato consigliere comunale della città pentra, nonché sindaco di Filignano.

77 POSITIVI IN PIU’: SI ALLARGA IL CLUSTER DI JELSI (+9), +8 CONTAGI A SANTA CROCE

Il tasso di positività torna a salire e oggi si attesta al 7,5% sulla basi dei dati riferiti dall’Asrem nel consueto bollettino nel quale vengono riferiti 77 contagi in più sulla base dei 1024 tamponi processati nelle ultime 24 ore.

Si allarga il focolaio di Jelsi, dove sono stati riscontrati 9 casi in più. Anche a Santa Croce di Magliano il virus non concede tregua (+8). Seguono Isernia (+7), Campobasso (+6). Altri 5 a Termoli e a Toro: anche in quest’ultimo paese il numero dei contagi (probabilmente dovuti a una variante) preoccupano le autorità. Quattro casi in più ad Agnone e Petacciato. Tre cittadini positivi a Montaquila e Venafro, mentre 2 contagi in più si segnalano a Castelpetroso, Pesche, Riccia, San Martino in Pensilis, San Pietro Avellana e Vastogirardi.

Un contagio in più è stato riscontrato a Baranello, Campomarino, Capracotta, Cercemaggiore, Larino, Mirabello, Ripalimosani, Sepino, Tufara e Vinchiaturo.

Tra i 77 positivi conteggiati da Asrem c’è anche un cittadino di Roma.

NUOVA RISALITA DEI RICOVERI: 10 INGRESSI IN OSPEDALE, NESSUNA DIMISSIONE

Dopo che ieri il saldo era stato negativo (con 9 dimissioni e solo 3 ingressi), oggi purtroppo c’è una nuova risalita dei ricoveri a causa di 10 ospedalizzazioni a fronte di nessuna dimissione.

Ben 5 i nuovi pazienti assistiti nell’area grigia del pronto soccorso del San Timoteo di Termoli. Due di loro arrivano da Campomarino, uno da Portocannone, uno da Petacciato e infine uno da Roma. Sono 5 anche i nuovi ospedalizzati nel reparto di Malattie infettive del Cardarelli di Campobasso. Due di questi sono del capoluogo, uno di Termoli, uno di Santa Croce di Magliano e infine uno di San Martino in Pensilis.

Risultano essere in tutto 113 i ricoverati nei quattro ospedali molisani dedicati all’emergenza covid-19: in particolare 74 pazienti al Cardarelli Campobasso, di cui 65 in malattie infettive e 9 in terapia intensiva. Il calo del numero delle persone che hanno bisogno dell’assistenza in Rianimazione è dovuto ai due decessi registrati nelle ultime ore in questo reparto.

Sono invece 24 i ricoverati con covid all’ospedale San Timoteo di Termoli, mentre ci sono 12 ospedalizzati al Neuromed di Pozzilli, 7 in terapia sub intensiva e 5 in rianimazione e infine altri tre nella terapia intensiva dell’ospedale Gemelli Molise di Campobasso.

BOOM DI GUARITI DI SANT’ELIA A PIANISI

Per 113 molisani l’infezione è stata dichiarata superata. La maggior parte delle guarigioni viene registrata a Sant’Elia a Pianisi con 14 negativizzazioni, poi 12 a Campobasso e 9 ad Agnone. Ci sono anche 7 guarigioni a Termoli e a Ripalimosani oltre a 6 registrate a Isernia. Il numero dei guariti dall’inizio dell’epidemia tocca quota 9.845.

STOP ASTRAZENECA, OGGI SOLO 600 VACCINI FATTI IN MOLISE

Con il blocco delle somministrazioni del vaccino AstraZeneca deciso a livello nazionale da ieri pomeriggio, rallenta chiaramente la somministrazione del siero anti covid-19 nella nostra regione. Se ieri sera erano state somministrate 39.225 dosi, il dato di oggi è di 39.820, il che evidenzia come ci siano state appena 600 somministrazioni (poco meno) nella giornata odierna.

Attualmente in Molise sono state effettuate 33.974 iniezioni di Pfizer BioNTech, 5.709 di AstraZeneca, 137 di Moderna. È dell’85% la percentuale delle somministrazioni fatte sul totale di 46.995 dosi consegnate alla nostra regione. Si calcola che in percentuale il 3,6% dei molisani abbia ricevuto finora la seconda dose, quella del richiamo del vaccino.

I DATI NAZIONALI

Sono 20.396 i contagi accertati nelle ultime 24 ore in Italia dal Ministero della Salute a fronte di 369.375 test (tamponi molecolari e antigenici) effettuati, con un tasso di positività dell’5,5%. Ieri erano stati rilevati 15.267 contagi a fronte di 179.015 test e il tasso era pari al 8,5%. Le vittime oggi sono state 502 mentre ieri erano state 354 (superata quota 103mila).

Sale ancora, come ormai da diversi giorni, sia il numero dei ricoveri in terapia intensiva, oggi di altre 99 unità (ieri +75) che quello nei reparti Covid ordinari, oggi 760 unità (ieri +820).

