12 marzo – Un decesso e 3 ricoveri ma più di 100 nuovi contagi: tasso di positività al 13%

Il bollettino quotidiano dell’Asrem sull’emergenza coronavirus in Molise riporta un decesso, tre ricoveri e una sola dimissione. Sono 105 i nuovi casi positivi a fronte di 783 tamponi processati, per un tasso di positività del 13,4%. Gli attualmente positivi sono 1.606.

Ieri in Molise c’erano stati 11 morti, 7 ricoveri e 72 positività su 860 test (tasso all’8,4%).

VITTIME COVID, BILANCIO A 418 DECESSI

Sale ancora il numero dei molisani che hanno perso la vita per Covid-19 dall’inizio della pandemia. Nelle ultime 24 ore si registra la morte di un uomo di Campobasso di 83 anni. L’anziano è deceduto ieri 11 marzo nella propria abitazione.

3 RICOVERI E 1 TRASFERIMENTO AL NEUROMED: OSPEDALIZZAZIONI IN CALO

Sono solo 3 i ricoveri delle ultime 24 ore, ed è un dato che stride con quelli a cui purtroppo siamo abituati, e che sono ben più alti. Oggi sono stati portati in Malattie Infettive al Cardarelli pazienti col Covid-19 di Termoli, Torella del Sannio e San Donato Milanese. Contestualmente è stato dimesso un paziente di Termoli. C’è stato poi un unico trasferimento, dal Pronto Soccorso di Isernia alla Terapia Sub Intensiva del Neuromed: si tratta di un degente del capoluogo pentro.

Dunque dal bollettino emerge questa situazione nei vari ospedali:

– Cardarelli: 69 pazienti in Infettive e 10 in Intensiva

– San Timoteo: 25 pazienti

– Gemelli Molise: 3 pazienti in Intensiva e 0 in Sub Intensiva

– Neuromed: 5 pazienti in Intensiva e 7 in Sub Intensiva.

Complessivamente dunque sono 119 i pazienti con Covid-19 ricoverati nelle varie strutture molisane. Di questi 18 sono in Rianimazione.

Da notare come l’Asrem segnalava ieri 29 pazienti al San Timoteo e oggi 25, senza citare dimissioni né trasferimenti. Né tantomeno viene annoverata la signora di 77 anni di San Martino deceduta proprio all’ospedale di Termoli e della quale Primonumero.it ha scritto ieri.

FOCOLAIO A TORO: 15 POSITIVI. ANCORA NUMERI ALTI DA TERMOLI E CAMPOMARINO

Sono stati eseguiti 783 tamponi di questi 105 hanno dato esito positivo con un tasso di positività particolarmente alto al 14,3%. Spicca il dato del comune di Toro dove esplode un focolaio con ben 15 nuovi contagi. Da rilevare anche i 14 casi emersi a Isernia.

Preoccupano i nuovi casi nelle due città del Basso Molise che più hanno fatto preoccupare nell’ultimo mese: sono 8 invece i positivi che si registrano a Termoli, segue Campomarino con 7 casi.

Fuori dal Basso Molise 7 casi anche a Campobasso, poi 5 positivi a Montaquila, 4 a Venafro, Campodipietra e Agnone.

GRANDE QUANTITA’ DI GUARITI DA PALATA

Sono 81 invece le persone guarite dal covid. Sono 15 i guariti a Termoli, 14 quelli a Palata. Ci sono 7 guariti ad Isernia, 4 a Santa Croce di Magliano, 3 ad Ururi, San Martino in Pensilis e Campobasso.

Due le persone guarite a Castropignano, Montelongo, Montenero di Bisaccia, Pettoranello del Molise, Portocannone e San Giuliano di Puglia. Dall’inizio della pandemia si contano 9.572 guariti in Molise.

CAMPAGNA VACCINALE: SOMMINISTRATE IL 94% DELLE DOSI DISPONIBILI

Il Molise raggiunge la percentuale del 94% (ieri era 90%) di dosi utilizzate in proporzione a quelle consegnate di vaccino anti covid-19. La campagna vaccinale sta avendo una leggera accelerazione, visto che sono state effettuate anche oggi più di 1.430 somministrazioni nelle ultime 24 ore (ieri 1.504).

L’aggiornamento di oggi pomeriggio rivela che sono state somministrate 36.570 dosi del siero, su un totale di 38.915 a disposizione. Il Molise ha somministrato per ora 31.320 dosi di Pfizer-BioNTech, 5.153 di AstraZeneca e soltanto 97 di Moderna.

In Italia le somministrazioni sono vicine a quota 6 milioni e 300mila.

I DATI NAZIONALI

Sono saliti a 26.824 i contagi accertati nelle ultime 24 ore in Italia dal Ministero della Salute a fronte di 369.636 test (tamponi molecolari e antigenici) effettuati, con un tasso di positività del 7.2%. Ieri erano stati rilevati 25.673 contagi a fronte di 372.217 test e il tasso era pari al 6.9%. Anche le vittime sono aumentate: oggi sono state 380 mentre ieri erano state 373.

Ancora in crescita, come ormai da diversi giorni, sia i ricoveri in terapia intensiva, oggi di altre 55 unità (ieri +32) che quelli nei reparti Covid ordinari, saliti di 409 unità (ieri +365).

È attivo il canale Telegram di Primonumero.it. Unisciti al nostro Canale per essere sempre aggiornato sulle news.