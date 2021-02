Zona Rossa, operativi tutti uffici postali dei 28 comuni e Centro distribuzione Termoli

A seguito delle straordinarie misure istituite dalla Regione Molise, che hanno introdotto la “zona rossa” in 28 comuni del Basso Molise, Poste Italiane comunica che tutti gli uffici postali ricadenti nei territori interessati continueranno ad essere operativi secondo i consueti orari.

Anche durante il nuovo periodo di lockdown, inoltre, Poste Italiane continuerà ad assicurare il servizio di recapito in tutti i comuni interessati dall’ordinanza regionale. In particolare, a Termoli, è operativo e in totale sicurezza anche l’altro presidio di Poste Italiane, il Centro di Distribuzione della corrispondenza e dei pacchi.

“L’impianto – commenta la responsabile del centro, Maria Ciccarone – continuerà ad assicurare anche durante il nuovo periodo di lockdown il servizio di recapito in 30 comuni. Fin dall’inizio dell’emergenza, Poste Italiane effettua interventi periodici di igienizzazione e sanificazione di tutte le sedi e dei mezzi aziendali. Inoltre, tutti i dipendenti sono dotati, compresi gli addetti alle lavorazioni interne, di mascherine giornaliere, guanti monouso e gel detergenti per le mani”. Il Centro di Recapito di Termoli serve circa 43mila numeri civici tra abitazioni, uffici e attività commerciali, di cui circa 18mila soltanto nel territorio comunale di Termoli.

Poste Italiane coglie l’occasione per invitare i cittadini a recarsi in ufficio postale esclusivamente per il compimento di operazioni essenziali e indifferibili e ad utilizzare gli ATM Postamat per i prelievi di denaro contante e le operazioni consentite. L’Azienda ricorda inoltre che molti dei servizi tradizionalmente erogati allo sportello, come ad esempio il pagamento dei principali bollettini, i trasferimenti di denaro e le spedizioni di corrispondenza e pacchi, sono disponibili attraverso il sito poste.it e le app BancoPosta e PostePay.

In tutti gli uffici postali, infine, è possibile prenotare un appuntamento per il rilascio gratuito dell’identità digitale SPID, evitando di attendere il proprio turno allo sportello. La prenotazione è disponibile tramite il sito poste.it, l’app Ufficio Postale oppure con Whatsapp, al numero 3715003715.