La zona rossa prevista per 28 comuni del Basso Molise non ha le medesime regole della zona rossa stabilita dal Governo con il Dpcm dello scorso 14 gennaio, ma è in un certo senso più restrittiva. L’ordinanza della Regione Molise del 7 febbraio ricalca infatti quella del 31 gennaio che era relativa soltanto a Campomarino e da oggi si applica per 28 comuni.

Nello specifico è vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dal territorio comunale nonché all’interno dello stesso territorio tranne che per spostamenti motivati da esigenze di lavoro, salute oppure necessità. Sono consentiti gli spostamenti strettamente necessari per lo svolgimento della didattica in presenza quando questa è consentita.

È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Il transito del territorio comunale è consentito qualora necessario per raggiungere altri territori che non sono soggetti a restrizioni negli spostamenti o nei casi in cui gli spostamenti sono consentiti dalla normativa statale.

Sono sospese le attività commerciali al dettaglio eccezione di quelle per la vendita di generi alimentari di prima necessità. Sono chiusi i mercati, indipendentemente dalla tipologia delle attività svolta, salvo che per le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari, prodotti agricoli o fiorovivaistici. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie e le parafarmacie.

Sono sospese le attività di ristorazione a esclusione delle mense e del catering. Resta consentita da solo ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per le attività di confezionamento e di trasporto, nonché fino alle ore 22 la ristorazione con asporto con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze.

Per quanto riguarda gli sport, sono sospese tutte le attività previste nel Dpcm del 14 gennaio 2021, anche svolte nei centri sportivi all’aperto, così come gli eventi e le competizioni organizzate dagli enti di promozione sportiva.

È consentito svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione purché nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona e con obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie. È inoltre consentito lo svolgimento di attività sportiva esclusivamente all’aperto e in forma individuale.

Sono sospese le attività inerenti servizi alla persona, a eccezione di lavanderie, tintorie, servizi di pompe funebri e attività connesse, servizi dei saloni di barbiere e parrucchiere. I datori di lavoro pubblici devono limitare la presenza del personale nei luoghi di lavoro e favorire l’attività lavorativa in modalità agile.

In sostanza rispetto alla zona rossa stabilita del Governo, l’ordinanza del presidente Toma relativa ai 28 comuni del Basso Molise vieta gli spostamenti per le visite a parenti o amici nello stesso comune o entro i 30 km dai confini del proprio paese.

Restano invece valide le altre norme nazionali, comprese quelle relative alla scuola e al trasporto pubblico.

Da ricordare che la Zona rossa si applica per i territori di Termoli, Acquaviva Collecroce, Casacalenda, Castelmauro, Civitacampomarano, Colletorto, Guardialfiera, Guglionesi, Larino, Mafalda, Montecilfone, Montefalcone del Sannio, Montemitro, Montenero di Bisaccia, Montorio nei Frentani, Palata, Petacciato, Portocannone, Ripabottoni, Rotello, San Felice del Molise, San Giacomo degli Schiavoni, San Giuliano di Puglia, San Martino in Pensilis, Santa Croce di Magliano, Tavenna e Ururi.

Per gli spostamenti necessari è quindi obbligatoria l’autodichiarazione.

Scarica l’autodichiarazione per gli spostamenti