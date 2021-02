Zona rossa a Termoli, lezioni a scuola sospese fino al 21 febbraio

Sta per arrivare la proroga della sospensione delle attività didattiche in presenza nelle scuole di Termoli. Una decisione per lo più scontata, dato che Termoli (assieme ad altri 26 Comuni, cui si aggiunge Campomarino) è entrata in zona rossa e ci resterà, appunto, fino al 21 febbraio.

Le scuole di Termoli erano state chiuse con una precedente ordinanza dal 1 al 10 febbraio, dunque fino a domani. Il provvedimento era motivato dal fatto che erano emersi piccoli focolai in alcuni istituti scolastici. Poi la storia è nota: i contagi in città sono aumentati vertiginosamente, tanto da indurre il Presidente della Giunta regionale ad emanare l’ordinanza restrittiva per Termoli, Campomarino ancora prima, e altri 26 comuni del Basso Molise e dell’area frentana.

Ma è notizia di questi minuti che il sindaco Francesco Roberti sta per firmare un’ordinanza che proroga la chiusura degli istituti scolastici per ulteriori 10 giorni.

Questa la comunicazione dell’Amministrazione comunale: “Si informa la cittadinanza che a breve sarà firmata una ordinanza con la quale sarà predisposta la proroga della sospensione della didattica in presenza per tutte le scuole di ordine e grado fino al prossimo 21 febbraio”.