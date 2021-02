Via Ungaretti, automobilisti indisciplinati e segnaletica orizzontale da restaurare: il rettilineo è “ad alto rischio”

Non bastavano le voragini e gli avvallamenti del manto stradale, non bastava la segnaletica orizzontale “latitante”. Quartiere “Vazzieri”, sponda via Pirandello. C’è un altro pungolo che preoccupa i residenti: l’esiguo senso di responsabilità, condito da comportamenti balordi, di molti automobilisti, abituati a schiacciare un po’ troppo sull’acceleratore nei pressi del lungo rettilineo di connessione con via Ungaretti.

Una zona delicata, meritevole di somma attenzione, soprattutto perché proprio in quei paraggi sorge una scuola materna: un particolare non di poco conto, che porta dunque quei marciapiedi, con attraversamenti pedonali annessi, ad essere frequentatissimi anche dai più piccoli, in modo particolare nelle ore del mattino e del primo pomeriggio.

Il rischio di eventuali sinistri causati dall’alta velocità di qualche indisciplinato conducente è dunque sempre dietro l’angolo.

Bisogna inoltre considerare, a tal proposito, che molto spesso i pedoni in procinto di attraversare “sbucano” tra un’auto parcheggiata e l’altra: elemento, questo, che lascia comprendere facilmente quanto importante sia il rispetto di un’adeguata velocità di marcia da parte di chi si mette al volante.

Non a caso, in più di una circostanza, oltre a invocare interventi di manutenzione sull’asfalto – capaci pure di conferire nuovamente la giusta veste alla segnaletica orizzontale (la cui visibilità risulta ancor più difficoltosa nelle ore serali e notturne) – molti residenti hanno auspicato l’implementazione di dissuasori di velocità in quel tratto specifico: un’installazione che potrebbe, almeno, fungere da deterrente per comportamenti stradali scorretti. (L.A.)