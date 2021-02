LUNEDI’ 8 Vento freddo, calo graduale delle temperature e rischio pioggia: la nuova settimana si apre in netto contrasto con l’atmosfera primaverile che abbiamo respirato tutti nel weekend appena concluso. Dopo una domenica segnata dal maltempo ecco che la perturbazione atlantica continua a imperversare sul Molise dove l’alta pressione di matrice sub tropicale sembra essere ormai un ricordo lontano. Le schiarite ampie ci saranno anche in questa giornata sebbene nuvole sparse saranno sempre lì a ricordarci che la pioggia potrebbe giungere presto. In serata/nottata sarà bagnata tutta la provincia di Isernia fino all’area del Matese e lungo i rilievi del Fortore. Andrà meglio in Basso Molise e nei comuni vicini a Campobasso.

MARTEDI’ 9 Risveglio bagnato su buona parte del Molise dove rovesci anche a carattere temporalesco apriranno la prima parte della giornata. Il nuovo fronte perturbato, ancora di matrice nordica, non ci abbandonerà tanto presto rendendo particolarmente instabile l’atmosfera. I venti freddi spazzeranno via le nubi in serata quando tornerà sereno il cielo per lo più lungo la costa e il Molise centrale, mentre continuerà ad essere coperto sull’isernino.