Non c’è ancora una data ufficiale su quando partiranno le vaccinazioni anti Covid-19 per la popolazione molisana dagli 80 anni in su. Più di 9mila ultra anziani del Molise hanno già compilato la scheda online di adesione fornita dalla piattaforma telematica adesionivaccinazionecovid.regione.molise.it che è attiva dal 10 febbraio scorso.

Il governatore del Molise, Donato Toma, leggendo la sua settimanale informativa all’aula del Consiglio regionale il 16 febbraio scorso aveva ipotizzato come giorno di avvio delle somministrazioni domani, venerdì 19 febbraio. Utilizzando, però, il condizionale: “Su questa data – aveva spiegato a Palazzo D’Aimmo – mi sembra che non ci sia ancora un accordo tra la struttura commissariale e l’Asrem”.

E dunque, a più di una settimana dall’inizio delle prenotazioni, con centinaia di persone che chiedono informazioni, mancano ancora comunicazioni certe su come verrà immunizzata, e dunque protetta, questa fetta di popolazione particolarmente vulnerabile al virus Sars CoV-2.

I sieri da iniettargli sono quelli della Pfizer-BioNtech e della casa farmaceutica Moderna.

Quale sarà il criterio di chiamata dei soggetti che si sono già prenotati è ancora un mistero. Di sicuro – e lo confermano dal numero verde abbinato alla piattaforma – non in base all’ordine di prenotazione. Non ci sarà alcun clic-day, per intendersi. Più verosimilmente la scelta potrebbe ricadere sull’età anagrafica (dal più vecchio al più giovane) ma anche in base alle distretto sanitario di appartenenza. Non è da escludere che gli anziani della zona rossa potrebbero essere contattati prima dall’Asrem vista la particolare gravità della situazione sanitaria in basso Molise.

A Campobasso, intanto, è quasi certezza l’ipotesi Palaunimol come location delle vaccinazioni: la struttura sportiva, che ricade nella zona universitaria del capoluogo, ha spazi ampi a sufficienza per evitare contatti tra gli anziani in attesa. E sarebbe anche un ulteriore punto vaccinale agli otto già presenti in regione (sei negli ospedali e due in case della salute) che l’Asrem potrebbe attivare.

Ma queste, al momento, sono tutte possibilità aperte perché né Asrem, né Regione Molise né struttura commissariale hanno formalmente inviato nota su obiettivi, logistica, criteri e informazioni varie relative alla campagna vaccinale degli over 80.

C’è, inoltre, un altro problema: la difficoltà di tante persone anziane di accedere alla piattaforma per prenotare la vaccinazione. Su circa 26mila ultra ottantenni poco più di 9mila lo hanno già fatto. Resta fuori una fetta bella grossa di persone che non sanno ancora dell’esistenza del portale o che non hanno un parente in grado di seguire per loro la registrazione. Dare formale adesione, infatti, non è semplicissimo (o comunque non lo è per niente quando si è molto in là con l’età). Molti forse sono convinti che il loro turno arriverà quando il medici di famiglia li contatterà, cosa che, al momento, non è prevista.

Insomma, più che scarso interesse c’è poca comunicazione a monte e una strana ‘triangolazione’ di informazioni (Asrem-Regione-Struttura commissariale) che non si comprende neppure bene da quale ente debbano arrivare.

Quello che è già deciso è relativo agli anziani non autosufficienti che riceveranno la vaccinazione domiciliare. Ma anche sui rinforzi delle squadre di vaccinatori itineranti si sa ben poco.

E così molti aspettano un sms che stenta ad arrivare riguardo al giorno e luogo di convocazione per la somministrazione del vaccino.