“Vaccini nei singoli comuni”: la proposta di Guglionesi, Montecilfone e Ururi

I comuni di Guglionesi, Ururi e Montecilfone chiedono vaccinazioni nei singoli paesi. Il presidente dell’Unione dei comuni del Basso Biferno Raffaele Primiani ha scritto al Direttore generale della Asrem Oreste Florenzano per comunicare la volontà dei tre Comuni di far eseguire nei propri centri la somministrazione del vaccino anti covid.

Per farlo, Guglionesi ha messo a disposizione l’ambulatorio di via Bari, Montecilfone il centro della Comunità di via Roma è Ururi il Caffè letterario.

Già nei giorni scorsi altri comuni avevano presentato una richiesta analoga, come Palata, Tavenna e Acquaviva Collecroce che però hanno proposto in alternativa un luogo comune per i tre paesi.

Attualmente l’azienda sanitaria regionale del Molise ha invece individuato 12 punti vaccinali in tutta la regione.