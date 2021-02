“Nessun consigliere e assessore regionale ha ricevuto il vaccino”. Il presidente Donato Toma fa chiarezza sul caso degli ‘imbucati’ poche ore dopo un Consiglio regionale rovente, durante il quale è stata scritta una pagina nera (tra giuramenti d’onore, urla e litigi) e la maggioranza si è spaccata.

Leggi anche Il caso Imbucati del vaccino, Toma: “Non l’ho fatto” e altri giurano con lui. “Ma le prove non ci sono”

Diversi esponenti del centrodestra si sono scagliati a muso duro contro Aida Romagnuolo, la consigliera ex dissidente – forse mai troppo ‘digerita’ dalla coalizione – che ha denunciato (non si sa con quali dati e documenti alla mano) che alcuni suoi colleghi in Aula avevano potuto godere della loro posizione privilegiata e ricevere il siero anticovid prima degli altri, senza ‘rispettare’ la fila e senza rientrare tra le categorie prioritarie (operatori sanitari, personale e anziani ospiti delle rsa) a cui da gennaio viene inoculato il siero.

Il caso, che ha fatto parlare molto ed è stato amplificato sui social dove è scattata la ‘caccia’ al ‘furbetto’, insomma si è sgonfiato nel giro di poco tempo. Ieri la stessa Aida Romagnuolo, finita sotto il fuoco incrociato dei suoi stessi colleghi della maggioranza, aveva ritirato la mozione e aveva preferito votare l’analogo provvedimento presentato da Vittorino Facciolla (Pd) per impegnare il governatore a verificare se tra i nominativi presenti negli elenchi dei vaccinati comparissero anche consiglieri o assessori regionali.

Operazione di controllo terminato ieri sera, quando l’Asrem ha inviato allo stesso Toma una comunicazione ufficiale dopo aver ‘spulciato’ tra i nomi delle quasi 11 mila persone a cui il siero è stato somministrato.

“In riferimento alle notizie diffuse a mezzo stampa, relative ad eventuali fruizione della vaccinazione anti sarscov2 di personale non sanitario, si comunica che dalle verifiche effettuate, pur nella complessità di riscontrare oltre 10.995 somministrazioni ad oggi effettuate è emerso che non compaiono nominativi di consiglieri e assessori regionali”, si legge nella nota firmata dal direttore generale Oreste Florenzano e dal direttore sanitario Maria Virginia Scafarto.

Piuttosto, ha riscontrato sempre Asrem, “compaiono i nominativi dei sette sindaci sottoposti a vaccinazione in quanto operatori sanitari”.

Infine “in termini più generali si rappresenta che i punti vaccinali attivati in regione Molise sono quelli aziendali e quelli delle strutture private accreditate quali Neuromed, Gemelli Molise Spa, Villa Ester e Villa Maria. Il personale da vaccinare è stato programmato in accordo con le indicazioni del commissario straordinario e validato dalla cabina di regia composta da commissario ad acta, sub commissario ad acta, direzione generale per la salute, Asrem”.

Per quanto riguarda le modalità di vaccinazione dei punti extra aziendali, Asrem non ha alcuna competenza in merito alle priorità definite per singola struttura accreditata, i cui elenchi sono stati trasmessi al responsabile regionale dott. Colitti”.

E quindi non è possibile escludere che qualcuno si sia ‘imbucato’ nei punti vaccinali su cui Asrem non ha competenza.

Per il presidente Toma, che fra l’altro sempre ieri ha fatto giurare in Aula consiglieri e assessori, comunque il caso è chiuso: “Ho provveduto immediatamente a fare chiarezza sulla questione sollevata in Consiglio regionale, perché la trasparenza difende le istituzioni democratiche e la fiducia dei cittadini verso di esse. Dalla comunicazione ufficiale dell’Asrem emerge che nessun consigliere e assessore regionale abbia avuto accesso al vaccino. In caso contrario, avrei sicuramente attivato tutte le procedure per tutelare la salute dei molisani e far rispettare le regole”.

Parole che forse avranno procurato un ‘pizzico’ a tutti coloro che sui social erano improvvisamente trasformati in ‘forcaioli’ solo ascoltando il grido ‘al lupo, al lupo’.