Sono arrivate a 12.492 le somministrazioni di vaccino in Molise. In 5.113 casi si tratta di seconde dosi, passaggio fondamentale per arrivare all’immunizzazione. Rispetto a ieri le singole somministrazioni sono state 828 in più. Un dato che resta comunque molto basso e che andrà incrementato per raggiungere l’immunità di gregge in tempi consoni.

Per quanto riguarda le macro-categorie cui il vaccino è stato somministrato, permangono (come vi avevamo raccontato la settimana scorsa) enormi differenze territoriali nelle regione (e province) italiane.

I dati del Molise sono simili a quelli precedenti forniti dalla Fondazione Gimbe e rappresentati in tabella. Gli operatori sanitari che hanno avuto il vaccino costituiscono il 61% del totale (la media italiana è del 71%), seguono gli ospiti delle Residenze sanitarie ed assistenziali che nella nostra regione costituiscono il 24% (circa 1/4) dei vaccini fatti. Ancora all’asciutto gli over 80 (così come accade in gran parte dei territori della Penisola) e i ‘non sanitari’ rappresentano il 15% (erano il 14% la settimana scorsa.

Per quanto riguarda gli operatori sanitari e sociosanitari, si nota come la percentuale maggiore (88%) sia quella dell’Abruzzo. All’inverso c’è la Provincia di Bolzano (solo il 37% del totale). Il Molise si distingue (insieme alla Provincia di Trento) per l’alta percentuale di vaccinati tra gli ospiti delle Rsa. Per i ‘non sanitari’ – che non sono necessariamente ‘imbucati del vaccino’ – la maglia nera ce l’ha la Lombardia (32%) mentre il Molise col suo 15% fa meglio della media nazionale (19%).