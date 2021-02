Vaccini alle Forze dell’Ordine e al personale scolastico: partono le prenotazioni

Oggi, 27 febbraio, al via le prenotazioni per i vaccini da somministrare al personale delle Forze dell’Ordine e a quello scolastico.

Sul sito messo a disposizione dalla Regione Molise, e già rodato per la prenotazione degli ultra ottantenni, ecco che è la volta di queste due categorie professionali, particolarmente a contatto col pubblico e dunque piuttosto prioritarie per le vaccinazioni.

Si parte oggi dalle 9. Per quanto riguarda il personale scolastico, la prenotazione è riservata a personale dei servizi educativi per l’infanzia, al personale scolastico e universitario, docente e non docente, con età compresa tra 18 e 65 anni. Sono esclusi gli studenti. La prenotazione è scaglionata per fasce d’età e più precisamente il calendario prevede lo start oggi per chi ha dai 18 ai 55 anni mentre per il personale dai 56 ai 65 anni la procedura è in fase di attivazione.

Per quanto concerne le Forze Armate, si parte sempre oggi con coloro che hanno un’età tra i 18 e i 65 anni. Anche in questo caso la prenotazione è scaglionata per fasce d’età e si potrà prenotare da oggi chi dai 18 ai 55 anni mentre chi ha dai 56 ai 65 anni dovrà attendere un po’ ancora per prenotarsi.

Sul sito, che ricordiamo essere https://adesionivaccinazionicovid.regione.molise.it/ , si legge che il sistema al momento è attivo per gli Over 80 che non si sono ancora prenotati e per queste categorie sopra citate mentre è di “prossima attivazione” il sistema di prenotazione per i soggetti fragili.

La procedura è semplicissima (basta avere a portata tessera sanitaria e codice fiscale) ma se si preferisce la prenotazione può avvenire anche al telefono. Da fisso: 800 329500 Da cellulare 0865 724242. Si può chiamare dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 18 e il sabato dalle 8 alle 12.

Al momento non si conosce la data esatta dell’avvio delle vaccinazioni per personale scolastico e Forze armate. Ma le prenotazioni sono partite.