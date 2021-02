Termoli, Molise, Frosolone. Il triangolo ‘anomalo’. Giorni fa vi avevamo raccontato il curioso caso di due anziani termolesi convocati a Frosolone per il tanto sospirato vaccino.

Vaccino ‘proibitivo’, si direbbe, stante la distanza non esattamente ravvicinata tra i due comuni, e a maggior ragione se a dover fare la ‘traversata’ sono utenti sopra gli 80 anni. Ebbene, il direttore sanitario dell’Asrem Oreste Florenzano poco dopo la pubblicazione del nostro articolo ha spiegato come e perché erano andate in quel modo le cose. Un ‘errore’, non dipeso da Asrem, perché all’atto di compilazione della domanda online di prenotazione del vaccino – fatto in quel caso dal figlio per i due anziani genitori – era stato scritto che il Comune di residenza era ‘Molise’.

Un qui pro quo bello e buono che – nonostante l’utente in questione avesse poi specificato per esteso la via, il civico e il comune di residenza (che era a Termoli) – aveva creato il danno. Perché chi conosce un po’ la geografia del Molise sa benissimo che Molise è anche un comune dei 136 della regione, e il punto vaccinale più vicino è appunto quello di Frosolone.

Ma non è stato questo l’unico caso di errore. Perché, come appunto vi avevamo scritto, uno ‘scherzetto’ simile era occorso anche a diversi utenti di Termoli e Campomarino, spediti anch’essi a Frosolone. Ma come è possibile, si dirà?

Ebbene una spiegazione c’è. Un filo rosso che accomuna tutti i malcapitati vaccinandi. Sapete qual è? Tutti gli utenti in questione (abbiamo verificato con alcuni cittadini sia di Termoli che di Campomarino) hanno la residenza in via… Molise.

Ed è così che diversi cittadini, dopo aver appreso della convocazione in quel di Frosolone (sui monti dell’Alto Molise, un mondo alieno per la maggior parte dei bassomolisani), hanno rinunciato mestamente a vaccinarsi. Un disguido non da poco, che verrà sanato perché chi non si presenta nel giorno e all’ora dell’appuntamento stabilito da Asrem in ogni caso viene richiamato. E speriamo che ci andrà, purchè non sia ancora ‘spedito’ a Frosolone!

