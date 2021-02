Una negoziante di Termoli va controcorrente: “Chiudo, non c’è sicurezza”

“A scopo precauzionale, nonché nell’interesse pubblico a tutela sia dei miei cari, che dei miei clienti, ho deciso la chiusura temporanea dell’attività, fino a quando non ci saranno misure adeguate per la sicurezza di tutti noi”.

È questo è il messaggio che Anna Di Pardo, titolare del negozio ‘La matta Vintage Store Second Hand’ di Termoli, sito in via Adriatica 23, ha lasciato affisso sulla vetrina della propria attività che a partire da ieri è chiusa al pubblico.

Una decisione che va controcorrente rispetto a quanti commercianti hanno invece chiesto maggiore libertà rispetto alle restrizioni imposte dal governo e dalle regioni. Ma la situazione epidemiologica che sta emergendo negli ultimi giorni a Termoli fa temere sia tanti comuni cittadini che alcuni esercenti, i quali vedono le piazze e le strade di maggiore frequentazione sempre più piene di gente che non sa dove altro andare e che crea assembramenti in prossimità soprattutto di bar e pub e quindi maggiore possibilità di diffusione del Sars-Cov-2.

Così ecco che c’è chi Anna Di Pardo decide di tagliare la testa al toro e in attesa di possibili restrizioni in arrivo nel fine settimana, con una zona arancione che potrebbe essere sancita per il Molise, ha anticipato i tempi.