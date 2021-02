Ufficiale, variante inglese del virus in Basso Molise. Ma anche a Isernia e Venafro

Non ci sono più dubbi che in Molise circoli la variante inglese del virus Sars-CoV-2. È lo stesso Presidente della Regione Donato Toma ad affermarlo dopo aver visto la relazione inviata dall’Istituto Zooprofilattico di Teramo che conferma i sospetti, sempre più fondati alla luce dei grandi numeri degli ultimi giorni, sulla base dei campioni inviati nel laboratorio.

Si tratta – spiega il presidente della Giunta regionale che sta seguendo da vicino l’evolversi della situazione e che ha emanato (“con grande sofferenza e dopo aver sentito tutti i sindaci” dice) una ordinanza per decretare la zona rossa in 27 comuni considerati a rischio elevato – della variante base. “Sto aspettando – aggiunge Toma – di avere informazioni più approfondite ma al momento la notizia è confermata. Ce lo aspettavamo in un certo senso perché le cifre del contagio avevano lasciato immaginare che fossimo in presenza anche qui di una variante, verosimilmente quella inglese che ormai è prevalente in Abruzzo – dichiara ancora a Primonumero il governatore -. E così infatti è stato”.

I campioni analizzati dal laboratorio molecolare dell’Istituto Zooprofilattico di Teramo, che dispone del cosiddetto sequenziometro, indispensabile per catalogare le varianti del virus, si riferiscono in maniera prevalente al Basso Molise e in modo particolare ai centri di Termoli e Campomarino. Ma non solo. Segnali di variante inglese sono stati evidenziati anche in alcuni campioni provenienti da Isernia e Venafro.

La dimostrazione, dunque, che la variante sta circolando in tutto il territorio anche se allo stato dei fatti non sembrerebbe ancora essere il virus prevalente rispetto alla forma originale.

Mancava la prova del nove che ora è arrivata. D’altronde la presenza della variante in altre zone d’Italia (a partire dall’Abruzzo) non lasciava molti dubbi.

I numeri altissimi registrati nella scorsa settimana (e anche ieri altissimi specie a Termoli e Campomarino) in Basso Molise lo facevano supporre e anche i sindaci – a partire da quello di Termoli – rilevavano come stesse accadendo qualcosa di ‘diverso’. Un virus che, come sappiamo, ha una maggiore trasmissibilità. Anche i quotidiani nazionali oggi riportano la notizia delle ‘zone rosse locali’ – in Umbria, Alto Adige, Toscana, Sicilia, Abruzzo e appunto Molise – decretate per contenere, in territori circoscritti, la diffusione delle varianti del virus.

