Triplo colpo di mercato dell’Agnonese: arrivano un argentino, un greco e un giovane

Partenza con il botto per il neo presidente dell’Olympia Agnonese, Mario Russo, che insieme al resto della dirigenza granata, ha messo a segno quattro colpi di mercato.

A rinforzare il pacchetto arretrato sono arrivati i difensori, Sebastian Lamacchia, argentino, classe ’86, ex Estudiantes e il greco Orestis Nikolopoulos, classe 1991, ex Puteolana. Infoltita anche la pattuglia degli under che vede il ritorno di Antonio Barbato, esterno classe ’00 proveniente dal Matese, la passata stagione ad Agnone dove ha totalizzato 9 presente e Gabriele De Carolis, nato nel 2002, ex Fasano e Virtus Francavilla. I nuovi calciatori sono a disposizione del tecnico Andrea Liguori in vista della trasferta di Piedimonte Matese dove l’Olympia affronterà il Matese.

“E’ questo un ulteriore sforzo che la società ha inteso fare per rinforzare la rosa con l’obiettivo di risalire la china in classifica – dichiarano dal club di viale Castelnuovo -. Siamo sicuri di essere di fronte a calciatori dall’indubbio valore tecnico che potranno contribuire alla causa. La dirigenza ce la sta mettendo tutta per potenziare l’organico, ma ora a chi scenderà in campo il compito di meritare questi colori e questa piazza”.

In uscita l’attaccante Kraijna e il difensore Melvan.