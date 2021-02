Tre cuccioli rimasti incastrati in una grotta, salvati dai Vigili del Fuoco

Tre deliziosi cuccioli di cane erano rimasti incastrati una grotta a San Giuliano del Sannio ma i Vigili del Fuoco sono riusciti a liberarli e salvarli.

Lo rende noto l’associazione animalista di volontari ‘Stop Animal Crimes Italia’ che ha richiesto aiuto ai Vigili del Fuoco di Campobasso proprio per recuperare i tre cuccioli che erano stati barbaramente abbandonati nel bosco di San Giuliano.

I cagnolini erano rimasti incastrati in una delle piccole grotte presenti nel bosco. Grande è stata la contentezza per l’avvenuto salvataggio.

“Un grande ringraziamento da parte degli animalisti al Corpo dei Vigili del fuoco sempre rapidi e disponibili a salvare animali in difficoltà. Un ringraziamento anche al Sindaco Rosario De Matteis che si è reso disponibile a far intervenire il servizio veterinario pubblico per regolarizzare i cuccioli. Una necessaria sinergia tra tutte le forze in campo per arginare il randagismo”.