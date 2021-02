Ticket sanitario, esenzione automatica per le fasce deboli: ok del Consiglio regionale

Nella seduta odierna il Consiglio Regionale ha approvato all’unanimità una mozione, a firma del consigliere Filomena Calenda, che mira ad eliminare definitivamente l’autocertificazione annuale per l’esenzione ticket sanitario, in favore di diverse categorie di cittadini.

“Il provvedimento – ha spiegato in merito Calenda – ha l’intento di snellire la macchina burocratica e, soprattutto, evitare disagi inutili ad anziani e soggetti affetti da patologie gravi. Attraverso questo documento si impegna la Direzione Generale per la Salute della Regione Molise a rendere illimitata la validità dei certificati di esenzione ticket sanitario per i codici E01 / E03 / E04 e, dunque il rinnovo automatico. In questo modo gli utenti non dovranno più recarsi annualmente presso gli uffici preposti dell’Asrem per rinnovare una documentazione che, di fatto, è uguale a quella dell’anno precedente. Qualora dovessero esserci delle modifiche spetterà all’utente stesso comunicare le variazioni. Il provvedimento vuole evitare definitivamente trafile inutili per gli anziani molisani, per i genitori con bambini e per le altre categorie più deboli, in particolare per tutti quei molisani con disabilità permanente.

Tale misura – ha concluso il Vice Presidente del Consiglio Regionale – è stata già adottata con successo in altre regioni d’Italia e finalmente anche in Molise si procederà a eliminare una procedura inutile. In ultimo desidero ringraziare la Direzione Generale per la Salute della Regione Molise, nella persona del direttore Lolita Gallo, per la sua fattiva collaborazione e per la sensibilità dimostrata rispetto alla problematica”.