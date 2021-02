Termoli saluta il suo Carminuccio: “Hai fatto ride una città, buon viaggio capo ultrà”

Un ultimo saluto a forti tinte giallorosse. Termoli ha potuto salutare stamane 20 febbraio Carmine D’Angelo, per tutti Carminuccio, 62enne imprenditore nel campo degli impianti elettrici ma soprattutto presidente di calcio, sia del Termoli che del Petacciato negli scorsi anni, morto giovedì scorso al Cardarelli per Covid-19.

Un personaggio conosciuto e benvoluto da tanti per la sua allegria, il modo di stare insieme alle persone e quella verve da cabarettista con una grande passione per le barzellette e il vernacolo termolese.

Oggi si è svolta la benedizione al cimitero di Termoli, come da disposizioni anti-covid che impediscono un funerale in piena regola. La bara è stata coperta da corone di fiori e sciarpe giallorosse del Termoli calcio.

Un lungo striscione è stato esposto davanti alla bara. Recitava così: “Hai fatto ride sta città Buon viaggio capo ultrà” un chiaro messaggio di ringraziamento per quanto fatto da Carmine D’Angelo in questi anni sia nel campo dello sport che in generale nella vita di tutti i giorni.

Tantissimi tifosi o semplici cittadini hanno voluto rendergli omaggio. “Termoli non può vivere senza di te Rip Carminuccio” questa è un’altra delle scritte comparse su uno dei furgoni dell’agenzia funebre che si è occupata del rito. Una grande perdita per Termoli che oggi ha voluto salutare per l’ultima volta il suo Carminuccio.