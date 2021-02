SABATO 27 Tanto sole e clima gradevolissimo anche in questo fine settimana: il Molise, come il resto dell’Italia, è avvolto dall’alta pressione che continua a rendere primaverili queste ultime settimane d’inverno. L’anticiclone porterà ancora più su le temperature in questo sabato in cui sfioreremo i 20 gradi nelle ore centrali della giornata.

DOMENICA 28 Ancora ampio soleggiamento ovunque ma con una lievissima stratificazione di nubi basse. Il dato più rilevante di questa domenica da primavera anticipata riguarda il calo delle temperature che da oggi tenderanno a scendere lievemente seppur mantenendosi al di sopra della media stagionale. Tutta colpa delle correnti più fresche in arrivo dai Balcani che porteranno giù la colonnina di mercurio a partire dalle regioni adriatiche. Nessuno stravolgimento sul fronte meteorologico: ci attende ancora una splendida giornata di sole.